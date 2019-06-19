Культура

В Пскове выпустили дополнительную партию пригласительных билетов на закрытие Международных Ганзейских дней

У псковичей и гостей города появилась дополнительная возможность попасть на церемонию закрытия 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени. По многочисленным просьбам организаторы выпустили дополнительную партию пригласительных билетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, получить билет на заключительный концерт масштабного праздника можно в кассе БКЗ филармонии.

Режим работы кассы: с 12:00 до 19:00 с двумя техническими перерывами: с 15:00 до 15:30 и с 16:45 до 17:00. Количество билетов на мероприятие ограничено.

Добавим, что накануне из-за ажиотажного спроса первая партия билетов была разобрана за 1,5 часа.

Торжественное закрытие 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове пройдет в воскресенье, 30 июня. Мероприятие начнется в 16:00.

На главной сцене праздника в центре Псковского кремля пройдет передача Ганзейского флага немецкому городу Брилон, который в 2020 году примет юбилейный, 40-й фестиваль. После этого состоится праздничный концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.