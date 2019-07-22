Культура

В «Михайловском» объявили тему августовских чтений-2019

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»» принимают заявки от желающих выступить на традиционных научных чтениях, приуроченных к очередной, в нынешнем году 195-й, годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку в родовое псковское имение, и посвященных 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, тема чтений в этом году звучит так: «…Душа в заветной лире…». Историков и искусствоведов, специалистов в области филологии и философии, музейных работников и преподавателей, деятелей искусства, представителей других сфер, так или иначе сопряженных с работой по сохранению и преумножению отечественной культуры, приглашают к разговору о Пушкине и историческом жребии России, об отдельных итогах и перспективах развития современного пушкиноведения, а также филологии и журналистики в их сегодняшних исследованиях жизни и творчества поэта. Среди вопросов, предложенных к обсуждению, также «Пушкинская поэзия и западная культура», «...Россия слишком мало известна русским...», «Записка «О народном воспитании»: актуальность пушкинских идей сегодня», «Венок Пушкину в русской культуре (кино, живопись, театр, литература)».

В музее уточнили, что заседания Михайловских Пушкинских чтений на этот раз пройдут 21-22 августа. Место их проведения - Научно-культурный центр музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Стать слушателем конференции с правом голоса в ходе обсуждения докладов и сообщений совершенно свободно может любой желающий. О других подробностях предстоящего события, а также о способах связи с его организаторами, правилами подачи заявок для участия в конференции в качестве докладчика, etc. можно узнать наофициальном сайте заповедника.