Культура

Заготовку костяной рукояти ножа XVII века нашли псковские археологи

Заготовку костяной рукояти ножа XVII века нашли археологи на Великоулицком раскопе на территории бывшей ТЭЦ.

Как сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области, эта нетипичная вещь - пример одного из технологических этапов косторезного производства - обнаружена сегодня.

«Мастер в 17 веке старательно вырезал из кости рукоять ножа, но почему-то бросил свою работу, так и не отделив от заготовки нижнюю часть», - сообщается в Instagram псковских археологов.

По словам специалистов, в ходе работ на этом участке было обнаружено огромное количество костяных обрезков и заготовок. Очевидно, что где-то рядом располагалась мастерская.