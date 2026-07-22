 
Культура

У псковских археологов появился талисман

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У археологов, работающих в экспедиции «Горожане» в Новосокольническом округе, появился талисман в виде игрушки корги по имени Дони, сообщили в Псковском кукольном доме.

Фото: «Псковский кукольный дом. Объединение художников» / «ВКонтакте»

«У нас теперь есть талисман - Доня-археолог!» - пишут в группе археологической экспедиции «Горожане».

Доня - это корги, который живёт в семье археологов и активно ездит с ними на раскопки. Как рассказали в Псковском кукольном доме, он очень активен и работоспособен. Нужен везде - и рядом с нивелиром, и в раскопе, и в камеральной палатке. На его счету уже несколько полевых сезонов.

«Мы встречались с ним. Имели радость угостить его сыром (любит) и убедились, что это редчайшее, добрейшее и умнейшее существо на свете», - рассказали в Псковском кукольном доме.
 

Игрушку изготовили мастера Наталья Колесник и Анна Невар.

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Псковская археология

У псковских археологов появился талисман

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