В Новосокольническом округе стартовала археологическая экспедиция «Горожане-2026»

Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля, сообщили в группе экспедиции в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»
Для всех желающих экспедиция откроется 25-26 июля с 10:00 до 17:00, работы ведутся по адресу: деревня Горожане, Новосокольнический округ.
Вход бесплатный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, традиционный фестиваль «Историческая лаборатория» состоится у деревни Горожане Новосокольнического округа 25 и 26 июля.
Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.