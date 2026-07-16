В Новосокольническом округе стартовала археологическая экспедиция «Горожане-2026»

Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля, сообщили в группе экспедиции в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»

«Традиционно день заезда экспедиции один из самых волнительных и трудных. Во-первых, нужно ничего не забыть (спойлер: кое-что мы все-таки забыли, но это поправимо). Во-вторых, разворачивание полевого лагеря - работа не из простых и, не смотря на многолетний опыт и слаженность команды, занимает не один день. На этом этапе нельзя спешить и делать что-то кое-как, мы все-таки обустраиваем наш дом на ближайший месяц, пусть и временный. Вместе с тем, нельзя терять драгоценное время - нас ждет раскоп, новые открытия и находки. Не будем откладывать встречу!» - рассказали археологи.