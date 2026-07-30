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Псковские археологи обнаружили височное кольцо со спиральным декором

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Височное кольцо со спиральным декором обнаружили археологи в раскопе «Ольгинский‑10» на Завеличье в Пскове. Благодаря кропотливой работе реставраторов можно увидеть первоначальный вид изделия, сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

Височные кольца со спиральным декором преимущественно концентрируются в Дунайско-Балканском регионе (Сербия, Болгария, Румыния). На территории Восточной Европы обнаружено чуть более 30 экземпляров, что подтверждает их редкость за пределами основного ареала.

Хронологические рамки использования этих украшений охватывают X-XIV века, с пиком распространения во второй половине XI-XIII веков.

В Пскове это третья подобная находка. Две предыдущие также происходят из Ольгинских раскопов и все три обнаружены в слоях XI-XIII веков.

Небольшое количество находок за пределами Дунайско-Балканского региона подтверждает, что эти украшения не производились массово вне основного ареала распространения. Скорее всего, они попадали на Русь в качестве редких товаров или как личные вещи переселенцев, рассказали в Археологическом центре Псковской области. 

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