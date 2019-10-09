Культура

Вековой театральный сезон открыли в Великих Луках

Вековой театральный сезон открыли в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 12 октября в 17.00 на сцене Великолукского драмтеатра прозвучали слова приветствий и поздравлений от руководства города, а затем состоялась премьера спектакля «Три сестры» по пьесе Антона Чехова, режиссер-постановщик - Юрий Печенежский.

Чеховской пьесе «Три сестры» 120 лет. Тогда, в 1900 году, это называлось «новой драмой». «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, и разбиваются их жизни…» - писал Антон Павлович. Это была настоящая правда жизни, без прикрас, без искусственных страстей. Пьеса прожила богатую сценическую жизнь, и каждый раз это был поиск актуальных тем на основе текста автора.

При постановке спектакля режиссер задавался вопросами: «Кем эти персонажи являются сегодня? Как соотносятся темы автора с жизнью в 21 веке? Действительно ли эта пьеса актуальна сейчас?» Спектакль «Три сестры», конечно же, о современных людях. Можно сказать, что постановка сделана на срезе времен.

Директор театра Валентина Зандер сообщила, что 100-летний сезон приготовил много сюрпризов для зрителей. Юбилейный, торжественный вечер пройдет 29 ноября. Кроме того, театралов ждет детский сезон в исполнении Татьяны Гороховской, несколько постановок от главного режиссера ВДТ Павла Сергеева.