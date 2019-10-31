Культура

Герб и эмблема появились у Государственного архива Псковской области

Принятие герба и эмблемы Государственного архива Псковской области единогласно поддержали сегодня, 25 ноября, на заседании Геральдического совета при администрации Псковской области под председательством главы региона Михаила Ведерникова, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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На гербе изображен барс, стоящий на задних лапах, а в передних он держит грамоту с печатью. Под изображением - девиз Госархива:«Собираем будущее». Эмблема госучреждения представляет собой того же барса с грамотой и круговой надписью - «Государственный архив Псковской области 1776».

По мнению руководителя областного архива Валерия Кузьмина, все государственные учреждения, которые пропагандируют исторические ценности, должны иметь свои отличительные знаки.