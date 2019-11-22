Проекты четырех новых наград представили на Геральдическом совете Псковской области

Сегодня, 25 ноября, на заседании Геральдического совета при администрации Псковской области под председательством главы региона Михаила Ведерникова были представлены проекты четырех новых наград за различные заслуги - заслуженный педагогический работник, заслуженный работник культуры, меценат и доброволец.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона сообщил, что он довольно часто слышит вопрос, как регион планирует отмечать наиболее успешных жителей области.
По его словам, эти награды - не формальность, а благодарность тем, кто вносит созидательный вклад в развитие региона. «Наша цель - дать понять, что вклад таких людей ценен для всех жителей Псковской области. Геральдический совет дал хороший импульс для многих муниципальных образований для разработки собственной символики», - пояснил губернатор.
Михаил Ведерников высказался в поддержку такой инициативы. По его мнению, это позитивно скажется на развитии региональной патриотики.