Культура

Неизвестный памятник гражданской архитектуры XVII века обнаружили археологи на ближнем Запсковье

Неизвестный памятник гражданской архитектуры XVII века обнаружили археологи на месте раскопок в сквере Парламентаризма. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов.

«Нас там заждалась интересная находка - мы открыли и будем дальше исследовать постройку XVII века. Там хорошо сохранились внутренние объемы и своды постройки, будет решаться вопрос дальнейшей консервации», - рассказал он.

«В Пскове мы знаем много памятников гражданской архитектуры XVII века, и они почти все на слуху, но когда появляется новый, доселе неизвестный объект, которого нет в картах, это всегда большая радость», - заключил Александр Михайлов.