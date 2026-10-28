Сводки с полей: на месте Старого рынка в Пскове археологи исследуют деревянный слой

На участках А и Б на месте Старого рынка в Пскове археологический раскоп выведен на основание 10 пласта. Как сообщили в группе Археологического центра Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», сотрудники центра преодолели несколько горизонтов деревянной застройки и остановились на нижних ярусах.

Фотографии: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

Как отметили археологи, особенностью данного раскопа является очень плохая сохранность дерева: дерево либо сохраняется в состоянии тлена, либо в сгоревшем виде.

На участке В была полностью раскрыта стена 1309 года с мощным валунным основанием и часть рва. Археологические работы на этом участке закончены.

«Участки А и Б в ближайшие дни будут законсервированы до весны. Впереди нас ждут самые ранние отложения на раскопе - XII-XIII вв. и часть древнерусского могильника Пскова», — заключили археологи.

Напомним, ранее псковичам пообещали фермерский рынок с общепитом, который собираются строить на расчищенном от прежних торговцев бывшем «Белорусском» рынке.