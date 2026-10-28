Сводки с полей: на месте Старого рынка в Пскове археологи исследуют деревянный слой

На участках А и Б на месте Старого рынка в Пскове археологический раскоп выведен на основание 10 пласта. Как сообщили в группе Археологического центра Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», сотрудники центра преодолели несколько горизонтов деревянной застройки и остановились на нижних ярусах.
Фотографии: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»
Как отметили археологи, особенностью данного раскопа является очень плохая сохранность дерева: дерево либо сохраняется в состоянии тлена, либо в сгоревшем виде.
На участке В была полностью раскрыта стена 1309 года с мощным валунным основанием и часть рва. Археологические работы на этом участке закончены.
Напомним, ранее псковичам пообещали фермерский рынок с общепитом, который собираются строить на расчищенном от прежних торговцев бывшем «Белорусском» рынке.