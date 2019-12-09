Культура

Археологи освобождают от засыпки постройку XVII-XVIII вв., обнаруженную в сквере Парламентаризма

В Пскове археологи освобождают от засыпки и мусора объект гражданской архитектуры XVII-XVIII веков. Об этом сообщается в Instagram Археологического сообщества Псковской области.

Напомним, данная конструкция обнаружена в ходе археологических работ в сквере Парламентаризма. Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского.

«Сейчас археологи освобождают конструкции от засыпки и мусора, чтобы тщательно зафиксировать особенности постройки, в том числе с помощью трёхмерного лазерного сканирования. Затем будет принято решение о консервации и возможном экспонировании нового архитектурно-археологического объекта», - сообщили специалисты.