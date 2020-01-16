Культура

Оксана Федорова выпустила клип на песню кубинского композитора

Известная уроженка Пскова, телеведущая, певица и экс-мисс Вселенная Оксана Федорова выпустила клип на песню кубинского композитора - «Quizas Quizas Quizas». На просторах Сети видеоработа появилась 20 января.

Источник: Youtube-канал «Oksana Fedorova»

Сама исполнительница прокомментировала клип следующими словами: «Пройден тернистый, но увлекательный путь от замысла до реализации. Мы придумывали, обсуждали и спорили, в стремлении создать качественный продукт. Это, безусловно, новый опыт, новые образы, новая я. Хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в создании клипа на песню кубинского композитора», - написала Оксана Федорова.

