Культура

Михаил Ведерников: Объекты, включенные в список ЮНЕСКО, находятся в гораздо худшем состоянии, чем мы могли себе представить

«К сожалению, объекты, которые в прошлом году были включены в список ЮНЕСКО, находятся в гораздо худшем состоянии, чем мы могли себе представить. Они требуют срочного вмешательства», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о сроках начала работ по их реставрации и объемам финансирования.

«Это первые объекты, которые попали в список. С этой точки зрения они не более значимые, они – первые. На церковь Косьмы и Дамиана 71 млн рублей уже выделен по линии Минкульта на реставрационные работы», - рассказал он.

В Троицком соборе обвалилось захоронение за алтарем, угол провала составил 45 градусов. «Это, конечно, неприемлемо», - резюмировал Михаил Ведерников.

Проведение первичных противоаварийных работ и последующая консервация требуются и в усадьбе Волышово. «Эти работы будут обязательно проведены, также мы предварительно договорились с Владыкой (митрополитом Псковским и Порховским Тихоном — ред.), что около 50 профессиональных волонтеров примут участие в дополнительных мероприятиях по благоустройству прилегающей территории», - отметил губернатор.

Более 100 млн рублей (внебюджетные средства), по его словам, уже выделены на укрепление склона Снетогорского монастыря. Есть договоренность о выделении дополнительных средств после того, как эти средства будут освоены.

«Укрепить склон необходимо и в Псково-Печерском монастыре. Есть договоренности с достаточно крупной федеральной компанией. Их предложения мы проверяем с экспертным сообществом, чтобы не допустить ошибок», - пояснил Михаил Ведерников.