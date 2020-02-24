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Политика

Вопрос общественного мнения

27.02.2020 11:16|ПсковКомментариев: 1

В среду, 26 февраля, губернатор Михаил Ведерников встретился с псковскими журналистами. Пресс-конференция продолжалась немногим более часа - и не стала рекордной ни по продолжительности, ни по числу заданных вопросов. Если была у этой встречи отличительная особенность, то, на мой взгляд, заключалась она в том, что организаторы с несвойственной чиновникам настойчивостью приглашали едва ли не всех представителей масс-медиа (региональных, федеральных, муниципальных) - вне зависимости от статуса СМИ, его профиля, идеологических пристрастий и охвата аудитории. Более того - в администрации области прямо-таки настаивали на том, чтобы журналисты задавали все интересующие их и читателей представляемых ими СМИ вопросы, даже самые неприятные. Надо ли объяснять, что обычно это представителями власти не приветствуется. Само собой подразумевалось, что в этот раз ответов в духе «Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Следующий вопрос» не будет.

Не берусь судить, сами ли в Доме Советов решили провести такой «общий сбор» с обсуждением острых тем или это был ответ на настойчивое пожелание из федерального центра, но - так или иначе - в сумме обозначенные журналистами темы дали вполне объективную картину по волнующим людей темам. Получился эдакий срез общественного мнения по большинству актуальных вопросов - от стратегических направлений развития области и региональной политики до хода мусорной реформы и резонансной истории с приобретением дорогостоящей мебели для детской музыкальной школы Пскова. Если попытаться коротко сформулировать общий смысл ответов, то выйдет так: «Всё. Будет. Хорошо». Целевые показатели по нацпроектам, которые теперь «наше всё» - выполним (на данный момент губернатор ставит своей команде за реализацию «твердую четверку»). Голосование по поправкам в Конституцию - проведем, и есть надежда, что явка будет достаточно высокой. Псковские памятники истории и культуры из списка всемирного наследия ЮНЕСКО отреставрируем. «Таблетку» - этот «ужас советских лет» - ждет реконструкция, и новое здание станет домом для Театра кукол. Псковский аэропорт тоже в будущем реконструируют, летом запустят авиарейс на Калининград. Условия для занятий псковских гребцов станут лучше. И т. д., и т.п.

Впрочем, в некоторых случаях этот общий мотив звучал короче, то есть просто «Всё будет» - новый председатель областного комитета по туризму, завершение крупных инфраструктурных проектов, разрешение резонансной истории со строительством завода «Титан-Полимер» и ситуации вокруг псковского регоператора ТКО и проч.

Такое вот в целом жизнеутверждающее послание губернатора журналистам и обществу. Да, всё непросто, но - стараемся.

«У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать. Псковская область десятилетиями была обделена вниманием федеральной власти. Еще с последних лет советской власти. Мы очень стараемся. Экономим каждую копейку при разыгрывании конкурсов и торгов, в частности, по дорогам», - сообщил губернатор

Подчеркну особенность момента - пресс-конференцию провели, во-первых, в преддверии ожидаемого визита в Псков президента Владимира Путина, а, во-вторых, в условиях подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию и масштабной избирательной муниципальной кампании, которая для власти очень важна.

При этом во все эти политические испытания Дом Советов вступает без политического вице-губернатора - ключевой фигуры в любой администрации, от которой зависит проведение курса губернатора, обеспечение стабильности и социально-политической устойчивости, контроль над общей ситуацией в регионе. Уже два месяца этот пост вакантен - и, естественно, я спросил у губернатора: что с решением этого вопроса.

- Есть три кандидатуры, - прямо-таки по-путински начал Михаил Ведерников. Напомню, на днях, отвечая на вопрос о выборе кандидатуры на пост премьер-министра, президент рассказал: «Мне предложили три кандидатуры - даже четыре». А выбрал он, как известно, пятого, которого и не предлагали - Мишустина. Вот у Ведерникова есть три кандидатуры, но конкретных фамилий претендентов названо не было, а предъявляемые к ним критерии были сформулированы так, что могут относиться к кому угодно - местным и неместным, действующим сотрудникам администрации и приглашенным из вне, молодым и не очень.

- Ставка делается на профессионализм и умение коммуницировать с разными политическими силами. Пока смотрим и консультируемся с администрацией президента. Это вопрос политической стабильности региона, а не только выборов, - пояснил губернатор и тут же продолжил рассуждением о том, что у будущего вице-губернатора не должно быть «соблазна поиграться в политику». - Политика должна быть взвешенной, должен учитываться баланс политических сил, без личной интерпретации при докладе губернатору о тех или иных процессах. Михаил Ведерников пообещал определиться с кандидатурой до дня всероссийского голосования за поправки в Конституцию, то есть уже до 22 апреля.

В общем, формирование команды и донастройка властного механизма продолжается. Органы государственной власти обновляются - то же самое происходит на муниципальном уровне. Не секрет, что за последние годы корпус глав районов претерпел значительные изменения. В ближайшее время, вероятно, более чем на половину обновится состав представительных органов местного самоуправления и сельских глав. По крайней мере, именно такой прогноз развития событий дал Михаил Ведерников.

- Разные ситуации во всех муниципалитетах. В 80% высока доля вероятности, что главы сельских поселений будут переизбраны, - предположил губернатор. По его словам, до начала избирательной кампании важно и «Единой России», и действующим главам поселений «работать с людьми для того, чтобы человек сам для себя понимал, будет ли он полезен или нет, и чтобы ответ на этот вопрос имели и избиратели».

Прокомментировал Михаил Ведерников и ситуацию с главой Дновского района Михаилом Шауркиным. Напомню, в минувшие выходные он, всего полгода назад избранный от «Яблока», объявил о решении стать сторонником «Единой России». «Это решение наглядно показало, как у нас складываются отношения с этим муниципалитетом, - считает Михаил Ведерников. - Оно, безусловно, заслуживает уважения. Оно было непростым, но это очень хороший индикатор. Это решение показало, что интересы жителей района он поставил во главу угла». По мнению губернатора, у Михаила Шауркина есть все шансы быть эффективным руководителем района.

А вот у целого ряда глав районов - действующих и бывших - такого шанса, похоже, нет. Речь о т. н. «проблемных главах», в том числе тех, кто являются фигурантами уголовных дел. Отвечая на вопрос об этой стороне муниципальной жизни, губернатор подчеркнул: мол, у всех тут разные кейсы - кто-то реально хотел, как лучше, но, увы, нарушил закон. В любом случае - суд разберется. А вот от тех, кто нарушили закон из корыстных побуждений, власть будет без жалости избавляться, пообещал глава области.

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Что до резонансной истории с покупкой дорогостоящей мебели в реконструируемую музыкальную школу им. Н.А. Римского-Корсакова в Пскове, то - «надо радоваться, что нам удалось получить такую дорогую мебель». Так считает губернатор. Он напомнил, что по факту возбуждено уголовное дело, и сотрудники правоохранительных органов разбираются с возможным нарушением. «Вся мебель на сегодняшний день на месте – тут вопросов нет. Что касается стоимости этих стульев... Проект реставрации музыкальной школы был подготовлен в 2016 году и с тех пор лежал мертвым грузом. И дальше бы лежал. Я обратился к президенту и нам выделили средства, - рассказал Михаил Ведерников. - Деньги пришли в середине года, нам их нужно было бы освоить до конца года, иначе бы их пришлось возвращать». Переделывать проект, по его словам, тоже было бессмысленно. «Он делался ни при мне или Братчикове... Эти стулья будут не в кабинете директора, а в детских аудиториях. Удалось получить мебель такого уровня – прекрасно», - считает Михаил Ведерников. В мае, отметил он, откроется музыкальная школа, которая будет оборудована «по последнему слову техники», «и, возможно, молодые музыканты не будут уезжать в другие города, потому что там инструменты лучше». «У нас же до этого было, что некоторые инструменты, кажется, "Ленина видели"», - резюмировал глава региона.

Как уже было сказано, встреча в открытом в Пскове пресс-центре «Интерфакса» продолжалась более часа. И по итогам у пресс-службы администрации появился повод заявить: губернатор «дал исчерпывающие ответы на все вопросы, в том числе на те, которые активно обсуждались в социальных сетях и ранее относились к числу «неудобных» для региональной власти». Впрочем, по поводу эпитета «исчерпывающий» я бы поспорил - на некоторые вопросы губернатор дал ответы, которые точно не назовешь законченными, и «тему не закрыл». Хотя чего тут удивляться - как несколькими часами ранее сформулировал принцип корпоративной этики власти бывший кремлевский куратор внутренней политики Владислав Сурков: «всегда говори то, что думаешь; никогда не говори то, что знаешь». Но и не дать эту фразу про исчерпывающие ответы, наверное, тоже было нельзя - как говаривал киноперсонаж еще одного ньюсмейкера последних дней - шагнувшего в политику музыканта Сергея Шнурова: «Да ты че? Ради нее всё и писалось».

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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