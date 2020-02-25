Общество

Появился потенциальный инвестор, который готов построить в псковском аэропорту терминал прилета

Появился потенциальный инвестор, который готов построить в псковском аэропорту терминал прилета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 26 февраля на пресс-конференции сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Есть потенциальный инвестор, который готов построить терминал прилета в псковском аэропорту. Работаем над "дорожной картой", в которой будет прописан алгоритм дальнейших действий. Инвестор посчитал, что при пассажиропотоке в 140 тысяч человек в год аэропорт будет рентабельным», - пояснил глава региона.

«В 2019 году мы "закрыли" 36 тысяч пассажиров. Два года нужно продержаться, и на третий год мы на цифру в 140 тысяч можем выйти с учетом восходящей линии пассажиропотока. При таком оптимистичном сценарии можно будет ставить вопрос о полной реконструкции здании аэропорта», - сказал Михаил Ведерников.

«Если процедура банкротства для "Псковавиа" будет неизбежна, то у нас нет задачи ее предотвратить. Нет задачи и предотвратить передачу аэропорт в частные руки. Есть задача сохранить аэропорт», - добавил губернатор области.

Также он напомнил, что псковский регион ведет переговоры с Минфином по поводу субсидирования авиарейсов из Пскова. «Состоялась встреча с Александром Юрчиком, который курирует направление авиации в Минтрансе. Решения окончательного нет, но серьезно обсуждается проект авиарейсов Псков - Калининград. Рейс – один раз в неделю. По авиарейсу Псков - Анапа пока не получили подтверждения. Но будет еще летнее расписание, и это направление мы еще будем проговаривать», - сказал Михаил Ведерников.