Экономика

Михаил Ведерников: При поддержке правительства «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что при поддержке правительства РФ ОЭЗ «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами. Свое мнение на это счет он высказал на пресс-конференции 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор оценивает ситуацию с особой экономической зоной как рабочую. «Мы заняли 4 место по эффективности ОЭЗ. Несколько резидентов уже ведут строительство в "Моглино". Псковская область небогата природными ресурсами, но, по крайней мере, в планах двух резидентов выращивание искусственных алмазов и «делание денег» из атмосферного воздуха, который они будут расщеплять на фракции. "Моглино" - одна из перспективных точек роста», - подчеркнул губернатор.

Напомнив, что ранее премьер Михаил Мишустин специализировался на теме особых экономических зон, глава псковского региона выразил надежду на поддержку «Моглино» со стороны правительства.