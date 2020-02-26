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Экономика

Михаил Ведерников: При поддержке правительства «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами

26.02.2020 19:12|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что при поддержке правительства РФ ОЭЗ «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами. Свое мнение на это счет он высказал на пресс-конференции 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор оценивает ситуацию с особой экономической зоной как рабочую. «Мы заняли 4 место по эффективности ОЭЗ. Несколько резидентов уже ведут строительство в "Моглино". Псковская область небогата природными ресурсами, но, по крайней мере, в планах двух резидентов выращивание искусственных алмазов и «делание денег» из атмосферного воздуха, который они будут расщеплять на фракции. "Моглино" - одна из перспективных точек роста», - подчеркнул губернатор.

Напомнив, что ранее премьер Михаил Мишустин специализировался на теме особых экономических зон, глава псковского региона выразил надежду на поддержку «Моглино» со стороны правительства.

Теги: #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
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