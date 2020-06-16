О штрафах за повреждение оконного проема в храме Жен-Мироносиц рассказали в профильном комитете

Административные протоколы по факту повреждения оконного проема в храме Жен-Мироносиц, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, будут составлены на организатора работ - настоятеля церкви иерея Александра Николаева, и исполнителя - псковскую фирму «ЛестОк». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.
По его словам, священником, как физическим лицом, был составлен договор на оказание услуг по изготовлению и монтажу окна. Окно должны были установить изнутри храма: оно имеет специфическую форму конуса (узкое с улицы, оно расширяется внутрь). Не учтя этого, рабочие начали монтаж с уличной стороны апсиды.
«Батюшка сам пришел в ужас, когда увидел результат этих работ, и остановил их, - подчеркнул Вадим Нэдик. - Говоря юридическим языком, имел место эксцесс исполнителя. А отвечать придется священнику».
В результате ответственность понесут обе стороны по факту выполнения работ без разрешения органа охраны. Иерею Александру Николаеву грозит штраф в размере от 15 000 до 100 000 рублей, фирме как юрлицу - от 200 000 до 1 млн рублей.