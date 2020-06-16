Культура

О штрафах за повреждение оконного проема в храме Жен-Мироносиц рассказали в профильном комитете

Административные протоколы по факту повреждения оконного проема в храме Жен-Мироносиц, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, будут составлены на организатора работ - настоятеля церкви иерея Александра Николаева, и исполнителя - псковскую фирму «ЛестОк». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

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По его словам, священником, как физическим лицом, был составлен договор на оказание услуг по изготовлению и монтажу окна. Окно должны были установить изнутри храма: оно имеет специфическую форму конуса (узкое с улицы, оно расширяется внутрь). Не учтя этого, рабочие начали монтаж с уличной стороны апсиды.

«Батюшка сам пришел в ужас, когда увидел результат этих работ, и остановил их, - подчеркнул Вадим Нэдик. - Говоря юридическим языком, имел место эксцесс исполнителя. А отвечать придется священнику».

В результате ответственность понесут обе стороны по факту выполнения работ без разрешения органа охраны. Иерею Александру Николаеву грозит штраф в размере от 15 000 до 100 000 рублей, фирме как юрлицу - от 200 000 до 1 млн рублей.