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Культура

Псковский драмтеатр просит Калягина не противодействовать объединению с Александринкой

30.07.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

Труппа и коллектив сотрудников Псковского Академического театра им. А. С. Пушкина обратились к председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину (копия письма есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей) с просьбой не противодействовать их объединению с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России».

«Всегда с благодарностью читаем ваши письма и обращения, в которых вы высказываетесь в защиту театрального сообщества, против несправедливости и произвола чиновников на местах. Тем сильнее наше недоумение в связи с вашей позицией относительно нашего возможного объединения с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России», - говорится в письме.

Авторы обращения напомнили, что в свое время представитель Союза театральных деятелей РФ (СТД) уже пытался напугать общественность и в официальном комментарии заявил, что «готовится убийство Псковского театра драмы».

«Хотим заметить, что тихое убийство нашего театра уже давно происходит - безо всякого объединения: достаточно заглянуть в наши зарплатные ведомости - и вы удивитесь нашей живучести. Сколько спектаклей мы отменили или отложили на будущее из-за нехватки финансирования, сколько погибло проектов, сколько не сыграно ролей! Мы не желаем ради выживания, ради куска хлеба переключаться на производство примитивных комедий, не проводим корпоративов, не продаем билетов по «бешеным» ценам. Нам хотелось бы заниматься искусством и быть общедоступными для зрителей. Но у нас нет такого шанса», - заявили в псковском театре.

По словам авторов письма, единственный шанс спасти драмтеатр в Пскове – это проект объединения с Александринкой. Однако их удивляет, что именно Союз театральных деятелей начал «вставлять палки в колеса» этого процесса. Труппа и коллектив театра называют эти действия абсурдными.

 

«СТД противостоит нашему театру. СТД указывает нам наше место. СТД хочет сломать хребет нашей надежде. Александр Александрович, как такое может быть? Ведь Союз театральных деятелей России должен защищать интересы развития театров, в особенности - в регионах. Сейчас же сложилась ровно обратная ситуация - вы блокируете наше объединение с Александринским театром и не оставляете Псковскому театру драмы возможности выйти на иной творческий и финансовый уровень», - отмечается в письме Александру Калягину.

Коллектив драмтеатра подчеркнул, что в последние годы псковскому драмтеатру удалось войти в режим динамичного творческого роста. Труппа работает с разными, в том числе молодыми режиссерами, привлекаются лучшие артисты. Театр стал частым гостем «Золотой маски» - одиннадцать номинаций за последние два года, участником престижных фестивалей.

«За последние два сезона мы гастролировали больше, чем за предшествующие 20 лет. Мы ставим перед собой смелые и амбициозные цели. Но суждено ли сбыться нашим мечтам и чаяниям? Мы называемся главным театром области, но наши условия куда более спартанские, чем у подавляющего большинства наших коллег. Согласитесь, годовой постановочный бюджет академического театра, равный 7 млн рублей, способен потушить любые творческие амбиции. В театрах федерального подчинения, как видно из открытых источников, сопоставимые суммы равны бюджету одного спектакля. Неужели мы настолько хуже? Неужели попытка перемены участи с нашей стороны тут же приравнивается к «убийству театра» или другому тяжкому преступлению?» - выразили недоумение авторы письма.

Они уверены, что в случае объединения Псковскому академическому театру драмы им. А. С. Пушкина удастся сохранить имя, здание, труппу, руководство, репертуар. Объединение, по их словам, не означает превращения в прокатную площадку или в заштатный филиал.

«Мы останемся театром в центре Пскова, театром для псковичей и гостей города - просто станем мобильнее, ярче, состоятельней. И сможем сосредоточиться на искусстве», - добавили авторы письма.

Коллектив Псковского театра драмы также обратил внимание Александра Калягина на тот факт, что достойное поддержание театрального комплекса требует финансовых средств, иначе его ждет устаревание и обветшание.

«Создание Национального театра при нашем участии - не пустая блажь, Псков не просто один из городов нашей страны. Это один из древнейших городов России, колыбель отечественной культуры. В Пскове соединяются пути внешнего и внутреннего туризма. Мы самый западный из академических театров страны. Мы тесно связаны со странами Балтии, фактически, мы для них - витрина российской государственности. Стать образцовым театром, пропагандировать отечественную культуру - не только наша мечта, но и наша обязанность, государственный интерес. Мы не можем выбрать или не выбрать эту миссию, она возложена на нас свыше. Если нам придется выживать, исполняя «Теток», «Примадонн» и «Мужской стриптиз», это будет неутешительным диагнозом российской культуре в целом», - заявили авторы письма.

В псковском драмтеатре отметили, что с Александринским театром установлены давние, более чем столетние творческие связи. Творческое сплочение поможет усилить свой репертуар работами александринцев и показывать свои спектакли в Петербурге, создавать совместные спектакли и онлайн-проекты, координировать гастрольную и фестивальную деятельность.

При этом коллектив театра подчеркнул, что проект объединения поддерживает губернатор Пскова Михаил Ведерников, экс-губернатор, заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, секретарь псковского отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, лауреат Государственной премии РФ, член Президентского совета по культуре, известнейший псковский литератор Валентин Курбатов, многие представители псковской интеллигенции, прессы и простые зрители.

«И весь наш коллектив единогласно - за объединение с Александринским театром и включение в состав Национального драматического театра России. Внятных контраргументов нашему проекту мы так и не услышали. Шла речь о некоем разрушении "сложившейся театральной палитры". Но неужели ее не следует разрушать, когда речь идет о несправедливости, о диспропорциональном финансировании, о дискриминации театров из регионов? Неужели вы, человек, возглавляющий Союз театральных деятелей, будете стоять на пути развития крупного и славного регионального театра, одного из старейших в стране?» - обращается к Александру Калягину коллектив Псковского театра драмы.

Под письмом подписались 65 человек, среди которых художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, арт-директор театра Андрей Пронин, директор Марина Николаева, артисты, актеры и работники сцены. 

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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