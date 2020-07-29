Псковский драмтеатр просит Калягина не противодействовать объединению с Александринкой

Труппа и коллектив сотрудников Псковского Академического театра им. А. С. Пушкина обратились к председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину (копия письма есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей) с просьбой не противодействовать их объединению с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России».
«Всегда с благодарностью читаем ваши письма и обращения, в которых вы высказываетесь в защиту театрального сообщества, против несправедливости и произвола чиновников на местах. Тем сильнее наше недоумение в связи с вашей позицией относительно нашего возможного объединения с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России», - говорится в письме.
Авторы обращения напомнили, что в свое время представитель Союза театральных деятелей РФ (СТД) уже пытался напугать общественность и в официальном комментарии заявил, что «готовится убийство Псковского театра драмы».
По словам авторов письма, единственный шанс спасти драмтеатр в Пскове – это проект объединения с Александринкой. Однако их удивляет, что именно Союз театральных деятелей начал «вставлять палки в колеса» этого процесса. Труппа и коллектив театра называют эти действия абсурдными.
«СТД противостоит нашему театру. СТД указывает нам наше место. СТД хочет сломать хребет нашей надежде. Александр Александрович, как такое может быть? Ведь Союз театральных деятелей России должен защищать интересы развития театров, в особенности - в регионах. Сейчас же сложилась ровно обратная ситуация - вы блокируете наше объединение с Александринским театром и не оставляете Псковскому театру драмы возможности выйти на иной творческий и финансовый уровень», - отмечается в письме Александру Калягину.
Коллектив драмтеатра подчеркнул, что в последние годы псковскому драмтеатру удалось войти в режим динамичного творческого роста. Труппа работает с разными, в том числе молодыми режиссерами, привлекаются лучшие артисты. Театр стал частым гостем «Золотой маски» - одиннадцать номинаций за последние два года, участником престижных фестивалей.
Они уверены, что в случае объединения Псковскому академическому театру драмы им. А. С. Пушкина удастся сохранить имя, здание, труппу, руководство, репертуар. Объединение, по их словам, не означает превращения в прокатную площадку или в заштатный филиал.
Коллектив Псковского театра драмы также обратил внимание Александра Калягина на тот факт, что достойное поддержание театрального комплекса требует финансовых средств, иначе его ждет устаревание и обветшание.
В псковском драмтеатре отметили, что с Александринским театром установлены давние, более чем столетние творческие связи. Творческое сплочение поможет усилить свой репертуар работами александринцев и показывать свои спектакли в Петербурге, создавать совместные спектакли и онлайн-проекты, координировать гастрольную и фестивальную деятельность.
При этом коллектив театра подчеркнул, что проект объединения поддерживает губернатор Пскова Михаил Ведерников, экс-губернатор, заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, секретарь псковского отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, лауреат Государственной премии РФ, член Президентского совета по культуре, известнейший псковский литератор Валентин Курбатов, многие представители псковской интеллигенции, прессы и простые зрители.
Под письмом подписались 65 человек, среди которых художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, арт-директор театра Андрей Пронин, директор Марина Николаева, артисты, актеры и работники сцены.