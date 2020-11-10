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Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей

С 1 января Псковский драмтеатр станет одним из подразделений Национального театра России. «Подписано положение о структуре, проводим технические и юридические процедуры. С 1 января будет уже другой театр, а с 15 января, если закончится карантин, надеюсь, начнем репетиции», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Гость студии также отметил, что не видит оснований для беспокойства по поводу грядущего объединения с Александринкой. «Все, почему-то, боятся объединения, а я совершенно не вижу для этого оснований. Во-первых, мы сохраняем всю творческую самостоятельность. Полностью сохраняем. При этом приобретаем принципиально другие возможности. В части постановок ведущих российских режиссеров, чего никогда бы не было без этого объединения. Финансовые возможности, которые позволят нам, в том числе, поставить то, на что мы сегодня даже не смеем надеяться», - перечислил преимущества предстоящих перемен Дмитрий Месхиев.

«Никто не собирается нас поглотить. И я, и руководитель Александринки Валерий Фокин настроены на серьезное сотрудничество. Конечно, мы — Псковский театр — это младший брат по сравнению с Александринкой. У нее зал на 1200 мест. Мы можем быть младшим братом по площади. Но братом, а не уборщицей», - заметил Месхиев.