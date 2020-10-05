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Псковский театр драмы получил федеральный статус

С 1 января 2021 года Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра). Соответствующее сообщение размещено на сайте Александринки. Псковский театр стал филиалом федерального учреждения культуры, расположенного в Санкт-Петербурге.

«Псковскому драмтеатру возвращено историческое название Народный дом им. А. С. Пушкина», - также сказано на сайте Александринки.

Официального объявления Псковский театр пока не делал. Однако на его сайте появилась плашка «Национальный драматический театр России», ведущая на сайт Александринки. Также слова «Народный дом им. А. С. Пушкина» появились в шапке сайта Псковского театра рядом с основным названием. После объединения двух театров худруком псковской драмы остается Дмитрий Месхиев.

Таким образом, Театрально-концертная дирекция Псковской области потеряла одно из учреждений, ранее находившихся в ее составе. В настоящее время ТКД управляет деятельностью Псковской областной филармонии и Псковского театра кукол.

Об объединении Псковского театра и Александринки впервые заговорили в середине 2019 года. Процесс поддержало региональное отделение Союза театральных деятелей России. В середине 2020 года псковские артисты направили письмо председателю СТД РФ Александру Калягину с просьбой не противодействовать объединению двух театров. В октябре регион посетили министр культуры Ольга Любимова и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, они выразили свою поддержку двум театрам в их желании стать единым учреждением. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал сохранить Пушкинский театральный фестиваль и фестиваль «Другое искусство», организатором которых выступает Псковский театр. Также в Пскове худрук Александринки Валерий Фокин назвал объединение двух театров выходом на новый уровень.

Александринский театр основан в Петербурге в 1756 году императрицей Елизаветой Петровной и считается первым русским профессиональным театром. Александринка носит статус Национального достояния России и включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Решение о постройке Псковского театра было принято в 1898 году в преддверии юбилея Пушкина. Впервые занавес над сценой театра в Пскове был поднят в 1906 году. На его сцене выступали Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин, Айседора Дункан и многие прославленные артисты. В настоящее время в труппе театра два народных артиста, пять заслуженных артистов, два лауреата премии «Золотая маска».