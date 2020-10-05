Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Золотая маска» для «7САМУРАЕВ»
Мастер-классы от известных актеров
Секрет финальной сцены
Мастер-класс по созданию образа невесты
«Академия смеха» от Дмитрия Месхиева
Спектакли отменяются
ещё Новости 05.10.2020 13:071 В Псковской области планируют повысить зарплаты музыкантов Губернаторского оркестра 11.01.2021 14:330 Псковский театр драмы получил федеральный статус 05.01.2021 19:120 Артисты псковского театра составили свой рейтинг рождественских книг 05.01.2021 17:540 Заслуженную артистку России из Пскова Надежду Чепайкину тепло поздравили коллеги по театру 30.12.2020 23:410 Арт-директор Псковского театра драмы включен в состав жюри «Золотой маски» 28.12.2020 14:550 Псковичи исполнили мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний»
Сцена / Новости

Псковский театр драмы получил федеральный статус

11.01.2021 14:33|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2021 года Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра). Соответствующее сообщение размещено на сайте Александринки. Псковский театр стал филиалом федерального учреждения культуры, расположенного в Санкт-Петербурге.

«Псковскому драмтеатру возвращено историческое название Народный дом им. А. С. Пушкина», - также сказано на сайте Александринки.

Официального объявления Псковский театр пока не делал. Однако на его сайте появилась плашка «Национальный драматический театр России», ведущая на сайт Александринки. Также слова «Народный дом им. А. С. Пушкина» появились в шапке сайта Псковского театра рядом с основным названием. После объединения двух театров худруком псковской драмы остается Дмитрий Месхиев.

Таким образом, Театрально-концертная дирекция Псковской области потеряла одно из учреждений, ранее находившихся в ее составе. В настоящее время ТКД управляет деятельностью Псковской областной филармонии и Псковского театра кукол.

Об объединении Псковского театра и Александринки впервые заговорили в середине 2019 года. Процесс поддержало региональное отделение Союза театральных деятелей России. В середине 2020 года псковские артисты направили письмо председателю СТД РФ Александру Калягину с просьбой не противодействовать объединению двух театров. В октябре регион посетили министр культуры Ольга Любимова и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, они выразили свою поддержку двум театрам в их желании стать единым учреждением. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал сохранить Пушкинский театральный фестиваль и фестиваль «Другое искусство», организатором которых выступает Псковский театр. Также в Пскове худрук Александринки Валерий Фокин назвал объединение двух театров выходом на новый уровень.

Александринский театр основан в Петербурге в 1756 году императрицей Елизаветой Петровной и считается первым русским профессиональным театром. Александринка носит статус Национального достояния России и включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Решение о постройке Псковского театра было принято в 1898 году в преддверии юбилея Пушкина. Впервые занавес над сценой театра в Пскове был поднят в 1906 году. На его сцене выступали Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин, Айседора Дункан и многие прославленные артисты. В настоящее время в труппе театра два народных артиста, пять заслуженных артистов, два лауреата премии «Золотая маска».

Теги: #театр #искусство #объединение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Сюжет: Объединение Псковского драмтеатра с петербургской Александринкой Псковский театр драмы получил федеральный статус Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей Объединение даст псковскому театру возможность решать финансовые вопросы - губернатор Юрий Новохижин опасается превращения псковских артистов в «разъездную команду» после объединения театров Слияние, но не поглощение Выходом на новый уровень назвал объединение с псковским театром худрук Александринки Пушкинский театральный фестиваль останется в региональной событийной сетке после федерализации театра Андрей Турчак поздравил Народный дом им. А. С. Пушкина с днем рождения Объединение Александринки и Псковского театра драмы - pro et contra Дмитрий Месхиев объяснил, почему Псковский театр не станет Александринкой-2 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой Псковский драмтеатр просит Калягина не противодействовать объединению с Александринкой Александринка готова к объединению с Псковским театром драмы Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус
Лента новостей
Последние новости
11.01.2021, 14:330 Псковский театр драмы получил федеральный статус 05.01.2021, 19:120 Артисты псковского театра составили свой рейтинг рождественских книг 05.01.2021, 17:540 Заслуженную артистку России из Пскова Надежду Чепайкину тепло поздравили коллеги по театру 30.12.2020, 23:410 Арт-директор Псковского театра драмы включен в состав жюри «Золотой маски»
28.12.2020, 15:251 Три премьеры, гастроли, Пушкинский фестиваль и «Золотая маска» – итоги года Псковского драмтеатра 28.12.2020, 14:550 Псковичи исполнили мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний» 28.12.2020, 12:330 Сбербанк оказал помощь Театрально-концертной дирекции в приобретении средств защиты 25.12.2020, 12:080 Онлайн-трансляция посвященного княгине Ольге концерта состоится 27 декабря
25.12.2020, 11:350 «Елка желаний» дарит чудо под Новый год 24.12.2020, 17:390 Трансляция концерта ансамбля «Псков» впервые состоялась на портале «Культура.РФ» 23.12.2020, 12:040 Онлайн-трансляция концерта ансамбля русской музыки «Псков» состоится 23 декабря 22.12.2020, 19:083 Актер из Пскова снялся в фильме «Огонь» вместе с Хабенским и Янковским
22.12.2020, 15:210 Региональная акция «Елка желаний» пройдет в этом году в онлайн-формате 17.12.2020, 18:350 «Золотая маска» украсит фойе Псковского театра драмы 17.12.2020, 12:120 У «Елки желаний» Псковской области появился свой сайт 15.12.2020, 13:000 Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского
11.12.2020, 21:000 Дмитрий Месхиев: Я взялся за съемки «Стены» ради спортивного интереса 11.12.2020, 17:544 Органичен, не застенчив и фотогеничен - Месхиев перечислил таланты Алексея Севастьянова 11.12.2020, 17:220 Дмитрий Месхиев: Псковская область для меня - важное место, вторая Родина 11.12.2020, 16:243 Дмитрий Месхиев рассказал, как научный коммунизм привел его к отчислению из ВГИКа
11.12.2020, 15:570 Самыми яркими детскими воспоминаниями поделился Дмитрий Месхиев 11.12.2020, 14:220 «С другой стороны» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО 10.12.2020, 12:100 В особняке Лавриновского состоялись фотосессии участниц конкурсов красоты 09.12.2020, 12:230 Серию бесплатных мастер-классов проведут известные деятели культуры Псковской области
07.12.2020, 15:410 Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли 07.12.2020, 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января 20.11.2020, 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски» 14.11.2020, 16:510 Дарья Чураева о дальневосточной закалке и секрете финальной сцены «Ревизора»
14.11.2020, 13:170 В псковском театре рассказали о будущих спектаклях и переносе гастролей 14.11.2020, 12:064 Дмитрий Месхиев считает переезд театра кукол в «Таблетку» прекрасным решением 14.11.2020, 10:480 Псковский театр не будет менять репертуарную политику после объединения с Александринкой 13.11.2020, 18:060 Псковский драмтеатр пока не готов к онлайн-показу спектаклей
13.11.2020, 18:052 Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки 13.11.2020, 17:332 Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции 13.11.2020, 17:120 Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату 13.11.2020, 16:540 Весной труппу псковского театра пополнят новые актеры
13.11.2020, 16:403 Дарья Чураева хочет сниматься в кино, но театр для нее в приоритете 13.11.2020, 16:291 Псковский драмтеатр выйдет из структуры Театрально-концертной дирекции 13.11.2020, 15:390 Псковский драмтеатр в этом году не будет проводить новогодние спектакли для детей 13.11.2020, 15:138 Новый фильм Дмитрия Месхиева на широкий экран не выйдет
13.11.2020, 14:510 «Собственной персоной» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО 13.11.2020, 14:310 Началась видеотрансляция пресс-конференции с Дмитрием Месхиевым и Дарьей Чураевой 13.11.2020, 14:120 Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов 13.11.2020, 13:530 Бэби-театр появится в Пскове
13.11.2020, 13:470 Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей 13.11.2020, 13:310 «Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте 13.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Месхиевым 12.11.2020, 13:220 Общественный пресс-центр ПЛН: Победа Псковского драмтеатра в фестивале «Золотая маска»
10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске» 10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски» 10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 14:375 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску»
09.11.2020, 18:500 10 ноября объявят лауреатов «Золотой маски», псковский «Ревизор» представлен в пяти номинациях 06.11.2020, 10:490 «Уральские пельмени» хотят показать свое шоу в Пскове в декабре 02.11.2020, 11:544 Уйти красиво 02.11.2020, 11:271 Псковские театры и филармония приостанавливают свою работу
31.10.2020, 00:060 Перед закрытием БКЗ филармонии в Пскове выступит пианист Петр Лаул 30.10.2020, 12:392 Сказка в маске 30.10.2020, 12:140 Юрий Печенежский: «Пиковая дама» - искренний, наивный и простой спектакль 28.10.2020, 14:400 Продюсер сказки «Царевна-лягушка» рассказал, чем заинтересует псковского зрителя
27.10.2020, 11:310 Псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ» 26.10.2020, 15:560 Псковский театр приглашает зрителей на спектакли 26.10.2020, 12:100 Лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин выступит в Пскове 24.10.2020, 13:590 Спектакль «Соседи» в псковском театре перенесли из-за болезни актера
22.10.2020, 13:470 Актриса Псковского драмтеатра: Сцена для меня – кислород 21.10.2020, 16:260 Музыку финского и русского романтизма исполнит псковский оркестр 21.10.2020, 11:440 Лауреат премии «Золотая Маска» исполнит главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» 20.10.2020, 11:541 Детское шоу «Царевна-лягушка» покажут в Пскове
20.10.2020, 11:170 «Карнавал животных» увидят псковичи в театре кукол 19.10.2020, 16:491 «Вино, женщины и песни» Псковской филармонии 19.10.2020, 11:460 Псковский драмтеатр приглашает зрителей на спектакли 16.10.2020, 21:170 Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в режиме онлайн 10 ноября
16.10.2020, 19:460 Несколько форматов новогодних представлений прорабатывают в Псковском театре кукол 16.10.2020, 18:330 Татьяна Ааб: Хочется, чтобы дети приходили к новому театру кукол не на 30 минут 16.10.2020, 17:270 «Ковбойскую историю» планируют поставить в Псковском театре кукол 16.10.2020, 16:450 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru