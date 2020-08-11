Культура

Древнюю крепость Ярослава Мудрого ищет петербургская археологическая экспедиция в Псковской области

Древний город Ярослава Мудрого Усвят «Въсвячь» ищет в Псковской области археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как пояснил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии, кандидат исторических наук Иван Еремеев, конкретная задача сезона 2020 года - найти деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе первого летописного упоминания Усвят в 1021 году.

Раскопки по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье» ведутся в районе уже второй год. В результате прошлой экспедиции на Юрьевых горах был исследован культурный слой 12-13 века. Найдена неукрепленная крепость, под которой обнаружен средневековый языческий могильник.

В ходе археологических изысканий в текущем сезоне на другом раскопе найден христианский могильник (жальник), который может являться частью городского некрополя Усвята 13 века. Здесь помимо человеческих останков найдены крестик из розового овручского сланца, железное кресало, нож, стеклянные бусы. На месте исследований также поднята арабская монета, связанная, вероятно, с более ранним культурным слоем.

«Все находки говорят о том, что мы на правильном пути», - подчеркнул Иван Еремеев.

Отметим, что территория Усвятского района с почти тысячелетней официальной историей всегда представляла интерес для археологов. Так, группы Института истории материальной культуры Российской Академии наук работали здесь в разные годы второй половины прошлого века. Неоднократно привлекало это место и исследователей Эрмитажа.

Сегодня на объекте в рамках гранта работает группа из 30 человек. В основном это студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга, причем не только профильных направлений. По словам Ивана Еремеева, много ребят с техническим образованием. Их помощь на раскопках необходима, поскольку исследовательская работа в современных условиях требует умения обращаться с профессиональным оборудованием, квадрокоптерами, компьютерной техникой, добавил археолог. Ведь большинство материалов обрабатывается на месте.

Напомним, данный исследовательский проект рассчитан на 3 года, поэтому раскопки здесь будут продолжаться и в следующем сезоне. Вместе с тем руководитель экспедиции отметил, что все это только первые шаги в большой научной работе. «Подробную историю Усвят мы сможем вам рассказать не ранее, чем через 10 лет, после проведения еще далеко не одной экспедиции», — сказал Иван Еремеев.