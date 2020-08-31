Культура

Копии архивных материалов XVIII века о поселении Горожане получили псковские археологи

Копии архивных материалов XVIII века, относящихся к описаниям территории в районе поселения Горожане Новосокольнического района, передали Археологическому центру Псковской области 1 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Огромное спасибо Государственному архиву Псковской области за такой ценный подарок», - говорится в сообщении.

Археологи выразили надежду, что это поможет им в работе по выявлению месторасположения памятников археологии, утраченных к настоящему времени.

Копии документов передал директор областного Госархива Валерий Кузьмин. Их приняли директор областного Археологического центра Марина Кулакова и начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.