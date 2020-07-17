Происшествия

В Псковской области повредили известный памятник эпохи викингов

Акт вандализма зафиксирован вчера, 16 июля, на широко известном археологическом памятнике эпохи викингов - поселении Горожане Новосокольнического района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

«При прокладке оптоволоконного кабеля связи была прорыта траншея через весь археологический памятник. Таким образом, при производстве земляных работ разрушен культурный слой «Поселения у д. Горожане», уничтожены или значительно повреждены несколько остатков построек X века (судя по характерным следам на отвалах грунта), нарушена стратиграфия памятника, - пояснили археологи. - Сколько еще археологических объектов было разрушено связистами? Сколько археологических находок раздавлено тяжелой техникой?»

Трасса оптоволоконного кабеля сейчас проложена от деревни Насва до деревни Вяз Новосокольнического района с целью обеспечения широкополосным интернетом школы и ФАПа в деревне Вяз.

«По всей видимости, работы по прокладке кабеля продолжаются на трассе и в настоящее время. Возникает много вопросов, почему такие случаи возможны и кто должен понести наказание?» - отметили в Археологическом центре.