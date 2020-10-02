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Культура

Дом губернатора в Пскове намерены сдать к концу года

14.10.2020 11:15|ПсковКомментариев: 0

Дома губернатора, в котором размещалась детская и юношеская библиотека и литературный музей Вениамина Каверина, на данном этапе отреставрирован. Сейчас на объекте устраняются дефекты, он готовится к приемке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Псковскую область сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева.

«Я думаю, что к концу года объект уже будет готов к передаче», - добавила чиновник.

Жанна Малышева обратилась к министру культуры с просьбой вернуть Дом губернатора в областную собственность. «Обращение мы уже написали, просим вас поддержать наше предложение», - добавила она, обращаясь к Ольге Любимовой.

Жанна Малышева подчеркнула, что в Доме губернатора вновь будет открыта детская и юношеская библиотека и литературный музей (на 1-м этаже) с организацией доступной среды.

Теги: #псков #ОКН #Дом губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Визит министра культуры РФ Ольги Любимовой в Псковскую область Глава Минкультуры оценила обновленную псковскую библиотеку Дом губернатора в Пскове намерены сдать к концу года Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на ремонт усадьбы Родзянко Отреставрированную Варлаамовскую башню посетила министр культуры Ольга Любимова окажет поддержку в получении средств на реконструкцию Покровской башни Министр культуры возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область
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