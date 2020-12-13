Культура

В церкви Косьмы и Дамиана в Пскове провели 3D-сканирование

В церкви Косьмы и Дамиана специалисты сегодня, 26 дкабя, провели 3D-сканирование раскрытых архитектурных элементов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.





«В прекрасный зимний субботний день наш дружный коллектив трудился на Гремячей горе», - сообщили археологи.





По их словам, 26 декабря в церкви Косьмы и Дамиана работала старая и новая методика фиксации: 3D-сканер фиксировал раскрытые архитектурные элементы, а «верный глаз и твердая рука археологов» - профили шурфов.