Культура

Международный кинофестиваль может пройти в Пскове в июле

Псковские власти рассчитывают принять второй международный кинофестиваль «Западные ворота» в начале июля, когда, по прогнозам эпидемиологов, произойдет спад распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников, комментируя встречу с приехавшим в Псков кинопродюсером Эдуардом Пичугиным.

«Впервые фестиваль прошел в 2019 году в рамках Ганзейских Дней, и тогда же был заявлен как ежегодный. К сожалению, 2020-й год мы были вынуждены пропустить из-за эпидобстановки, но сейчас у нас уже есть опыт проведения подобных мероприятий безопасно для участников», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

На фото: кинорежиссер Алексей Учитель на I международном фестивале «Западные ворота». 2019 год

По словам Михаила Ведерникова, в этом году зрителей ожидает насыщенная и интересная программа.

«Отдельно будут представлены фильмы по номинациям – «На войне как на войне», «Псков на экране», «К 800-летию Александра Невского», ретроспектива к 90-летию кинорежиссёра и народного артиста РФ И.Ф.Масленникова. Откроет фестиваль фильм «Учёности плоды» Игоря Угольникова, съёмки которого проходили у нас в Пушгорах. Помимо кинопоказов, будут встречи с режиссёрами, актёрами, организованы спецпоказы, мастер-классы, выставки – будет много интересного!» - заключил губернатор.