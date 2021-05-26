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Культура

Александр Братчиков поблагодарил губернатора за допфинансирование для Зеленого театра

28.05.2021 10:38|ПсковКомментариев: 1

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за дополнительное финансирование для Зеленого театра. Об этом глава городской администрации Александр Братчиков сказал, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году за счет внебюджетных средств был отремонтирован Зеленый театр. Хочу поблагодарить губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова за выделение дополнительного финансирования в размере 30 млн рублей из бюджета Псковской области, благодаря которому в Зеленом театре появились новые экран, кресла и раздевалки», - отметил Александр Братчиков.

Сити-менеджер сообщил, что за 2018-2020 годы в рамках реализации муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"» провели реконструкцию улицы Свердлова и прилегающих парковых зон на сумму 460 млн рублей, выполнили ремонт улицы Белинского и строительство улично-дорожной сети в створе улицы Инженерной и улицы Юности на сумму 72,5 млн рублей; завершили ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения – здания детской музыкальной школы №1 на сумму 98,5 млн рублей, а также закупили оборудование на сумму 40 млн рублей.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков"» завершили I этап работ по реконструкции улицы Леона Поземского (353 млн рублей).

По программам приграничного сотрудничества, продолжил Александр Братчиков, в 2020 году завершили:

- благоустройство сквера имени 60-летия Октября (17,2 млн рублей);

- благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной (17,8 млн рублей);

- ремонтно-реставрационные работы здания на улице Георгиевской, 4 с приспособлением под городской туристический информационный центр и дом творческих индустрий (50,6 млн рублей).

«2020 год прошел под знаком 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На территории города были проведены социально-значимые мероприятия, посвященные юбилею Победы. Также были проведены памятные мероприятия, приуроченные 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, 20-летию подвига воинов-разведчиков 2-ой бригады специального назначения», - рассказал Александр Братчиков и уточнил, что большая часть мероприятий прошла в онлайн-режиме.

По его словам, более 350 учащихся дополнительного образования детей стали лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей различных уровней. Учащиеся музыкальных и художественной школ стали стипендиатами губернатора Псковской области, обладателями премии «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России».

Также Александр Братчиков отметил открытие в 2020 году первой модельной библиотеки нового поколения в микрорайоне Любятово «БиблиоЛюб», победу детской экологической библиотеки «Радуга» города Пскова в конкурсном отборе на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Библиотечная система в 2021 году получит финансирование на создание модельной библиотеки в размере 5 млн рублей федеральных субсидий, добавил он.

Теги: #администрация Пскова #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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