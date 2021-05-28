Общество

Александр Братчиков: Бюджет Пскова остается социально ориентированным

Бюджет Пскова остается социально ориентированным. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В заключение хочется сказать, что новая коронавирусная инфекция, конечно же, внесла свои коррективы в работу муниципалитета, но мы справляемся с проблемами, - отметил он. - Наш бюджет остается социально ориентированным».

Отдельную благодарность от себя лично и от администрации города Александр Братчиков выразил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, областному Собранию депутатов и его председателю Александру Котову, главному федеральному инспектору по Псковской области Андрею Калинину, руководителю УФАС Ольге Милонаец, прокуратуре города Пскова, контрольно-счетной палате за конструктивное сотрудничество, всестороннюю помощь. «И поддержку, которую они постоянно оказывают городской администрации в решении наиболее сложных вопросов местного значения», - сказал глава администрации.

«Также хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в процесс социально-экономического развития города: главу города Пскова Елену Александровну Полонскую, депутатский корпус, коллег – работников администрации города, руководителей предприятий и учреждений города, представителей малого бизнеса, общественные организации за совместную работу в достижении поставленных целей в 2020 году и пожелать всем активной и плодотворной работы. Только вместе, сообща мы сможем изменить жизнь к лучшему», - подчеркнул Александр Братчиков.

Также он выразил признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станции скорой помощи. «Несмотря на огромные нагрузки, рискуя своим здоровьем, а подчас и жизнью, вы с честью выполняете свой долг. Мы сердечно благодарны вам за ваш благородный труд», - заключил он.