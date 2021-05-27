Политика

Отчетная. И немного выборная

В пятницу, 28 мая, в Пскове прошла очередная, 51-я по счету, сессия городской Думы. Основным вопросом повестки стал отчет о работе главы администрации Пскова Александра Братчикова. Вслед за губернатором Михаилом Ведерниковым, который отчитывался о деятельности администрации региона накануне, сити-менеджер также представил подробный доклад за 2020 год. Его внимательно слушали присутствующие депутаты, сотрудники администрации, прокуратуры, общественности. Не только слушали, но и смотрели на большом экране презентацию из трех десятков слайдов.

Глава Пскова Елена Полонская предварила выступление комплиментарными оценками: отчет содержательный и емкий, содержит серьезные цифры и реальные достижения. Из самого выступления было понятно, что речь идет о результатах совместной работы всех ветвей власти. Александр Братчиков несколько раз благодарил депутатский корпус за содействие. Это касалось организации различных работ по благоустройству в округах и улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений. Также было понятно, что многое удалось благодаря поддержке губернатора.

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«Прошедший 2020 год был непростым из-за новых реалий жизни, которые принесла с собой эпидемия коронавирусной инфекции. Нам пришлось изменить свои планы и работать в условиях ограничительных мер», - рассказал Александр Братчиков. Он подробно остановился на самых важных направлениях.

Бюджет остался социально ориентированным и увеличился. Выполнены все необходимые показатели и планы. В бюджет города в 2020 году поступило 5,98 млрд. руб. По сравнению с 2019 годом доходы выросли на 12 %, расходы - на 10 %. Фактов нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

Позитивные изменения произошли в сфере образования: в 2020 году открылись новые детские сады «Академия детства» и «Ягодка». Пристройками обзавелись детские сады № 44 и 25. Капитально отремонтировано пустующее помещение в детском саду № 7, открыта дополнительная группа на 25 мест. Проводится капитальный ремонт кровли школ №№ 1, 16, 23, лицея № 21 и спортивного центра «Юность», входной группы здания лицея № 4; систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения школы № 1. Смонтированы спортивные площадки в школах №№ 11, 12, 18. Ремонт охватил и кровли, здания, санузлы в нескольких детских садах.

В 2020-2021 учебном году увеличилось на 400 человек количество детей, обучающихся во вторую смену. В таком режиме обучалось 6 203 человека в 20 образовательных учреждениях - 24 % школьников Пскова. Для решения проблемы второй смены в городе необходимо строительство новых школ. В 2021 году запланировано строительство новой школы на 825 мест по ул. Юбилейной, 43-а.

В сфере культуры проведена реконструкция ул. Свердлова и прилегающих парковых зон. Завершены ремонтно-реставрационные работы в здании Детской музыкальной школы № 1. В рамках подпрограммы «Развитие туризма» завершен I этап работ по реконструкции улицы Поземского. По программам приграничного сотрудничества в 2020 году благоустроены сквер 60-летия Октября, парк между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Здание на улице Георгиевская, 4 переделывается под городской туристический информационный центр и дом творческих индустрий. В 2020 году открылась первая модельная библиотека нового поколения «БиблиоЛюб» в Любятово.

За счет внебюджетных средств отремонтирован Зеленый театр. Александр Братчиков поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за выделение дополнительного финансирования в размере 30 млн. руб. из бюджета региона, благодаря которому в Зеленом театре появились новые экран, кресла и раздевалки.

Продолжена реконструкция стадиона «Машиностроитель». Построены административный комплекс, футбольное поле, большая и малая трибуны, подтрибунные помещения для занятий легкой атлетикой и фехтованием. Физкультурно-оздоровительное комплексы возводятся у лицея «Развитие» и в школе № 17.

Значительная часть бюджета города направляется на ремонт дорог. За отчетный период расходы на это направление составили 1 млрд. 103,5 млн. рублей. Это на 37 % больше, чем в 2019 году. Глава администрации перечислил отремонтированные дороги: ул. Рокоссовского, Гаражный проезд, площадь Декабриста Пущина, улицы Киселева, Текстильная, Металлистов. В нацпроект «БКАД» вошли перекрестки Фабрициуса - Гражданская, Инженерная - Индустриальная, площадь Героев Десантников, Рижский проспект, улицы Кузнецкая, Гагарина, Инженерная.

За счет городской программы «Формирование современной городской среды» благоустроено 12 территорий. Обновлены общественные территории: парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов и территория у памятника-бюста академику И.К. Кикоину. Всего за период 2018 – 2020 гг. было обустроено 8 общественных территорий и 34 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (199 млн. руб.). Выполнен ремонт более 30 детских площадок.

Разработана проектная документация на благоустройство кладбища «Орлецы-4». В прошлом году реализовано 5 проектов территориального общественного самоуправления. На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2020 году было выделено 143,1 млн. руб. Значительная доля расходов по муниципальной программе ложится на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. В 2020 году 112 человек из этой категории получили жилье. Обеспечены жилплощадью 75 нуждающихся семей. Расселен аварийный многоквартирный дом на улице Киселева, 2. Профинансировано 70 договоров на компенсацию процентной ставки, 7 договоров пожизненной ренты и 7 свидетельств на приобретение жилья в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области».

Из бюджета на конкурсной основе получили субсидии социально ориентированные НКО. За период 2018-2021 года их объем составил 4,25 млн. руб. Александр Братчиков обратил особое внимание на ситуацию, сложившуюся с COVIDом. Он поблагодарил медработников, волонтеров, соцработников и всех неравнодушных, кто помогал с доставкой лекарств и продуктов старшему поколению.

В системе образования период пандемии потребовал перестройки работы учреждений образования. В непростых экономических условиях оказаны меры поддержки малому и среднему предпринимательству: уменьшен на 90 % размер арендной платы; предоставлена отсрочка платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; уменьшен на 90 % размер платы по договорам на размещение нестационарного торгового объекта снижен в 2 раза корректирующий коэффициент К2 по ЕНВД для пострадавших отраслей экономики; установлен налоговый вычет из налоговой базы по земельному налогу. Снижена на 90% ставка арендной платы для резидентов МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска. Отдельный блок посвятили работе с обращениями. Их в 2020 году зарегистрировали более 3,5 тыс. Основная тема - 34,0 % вопросы городского благоустройства.

Александр Братчиков назвал приоритеты на 2021 год. Это ремонт нескольких крупных объектов улично-дорожной сети: Октябрьский проспект, площадь Победы; 2-я очередь ул. Л. Поземского; ремонт улиц Инженерная, Чудская, Бастионная, Алтаева, Спортивная, Трохина, М. Горького, Звездная, оборудование трех регулируемых пешеходных переходов, ремонт моста через реку Милевка и разработка проекта капремонта Ольгинского моста.

Среди прочих планов строительство новой школы на Юбилейной и детского сада на ул. Коммунальной, реконструкция здания на площади Ленина, 3 под библиотеку, реконструкция здания на Коммунальной для создания центра спортивной гимнастики им. Алексея Немова. В сфере ЖКХ планируется завершение работ на станции водоподготовки подземного водозабора по программе «Латвия – Россия 2014-2020гг.», реконструкция котельной по ул. Солнечная, теплотрассы в районе улиц Первомайской и Школьной.

Александр Братчиков выразил слова благодарности губернатору, председателю областного Собрания, главному федеральному инспектору по Псковской области, руководителю УФАС, прокуратуре Пскова, Контрольно-счетной палате за конструктивное сотрудничество, всестороннюю помощь и поддержку, которую они постоянно оказывают городской администрации в решении наиболее сложных вопросов местного значения, а также депутатскому корпусу.

В «дискуссионной» части отчета в формате выступлений, вопросов-ответов и прений прозвучал общий тезис о полезности работы главы администрации в связке с губернатором. Глава Пскова Елена Полонская считает, что губернатор Михаил Ведерников во всех принципиально важных вопросах всегда поддерживает Псков, а выделяемые беспрецедентные средства - большая заслуга губернатора и администрации». Она выразила признательность Александру Братчикову за выстраивание эффективного взаимодействия с областной властью, что приносит результаты и способствует развитию города.

Об этом же высказался и руководитель фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак. Справедливоросс от имени фракции поблагодарил Александра Братчикова за работу и профессионализм, назвав руководителем-практиком. Он заметил, что хорошие результаты работы были бы невозможны без работы в связке губернатора и сити-менеджера. Олег Брячак напомнил, что присутствующие в зале депутаты помнят и другие форматы взаимоотношений между руководством города и области.

Денис Иванов

Комплиментарные оценки прозвучали от представителей всех партийных фракций. «Не все идет гладко, но мы видим вашу реальную работу как эффективного управленца», - отозвался Сергей Федоров из КПРФ. «Вы находите всегда нормальные теплые слова, по-мужски нас всегда правильно ведете», - высказался руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Он отметил, что в городе появляются новые школы и парки, ремонтируются дороги. «Мы вас поддерживаем. Спасибо за терпение и за то, что вы делаете для города», - сказал депутат.

Сергей Барабанов

Депутат от ЛДПР Сергей Барабанов оценил отчет на «отлично». «Спасибо, Александр Николаевич, за что вы умете брать ответственность, не боитесь критики оппонентов», - сказал он. Парламентарий не припомнит, чтобы раньше администрация города заставляла всех подрядчиков по ремонту дворов и дорог нести гарантийные обязательства. По словам Сергея Барабанова, администрация города успешно справляется с новыми задачами из-за колоссального увеличения доходной части.

От комплиментов не удержался даже представитель фракции «Яблоко» Дмитрий Пермяков. Он заявил, что вопреки сложившемуся мнению готов не только критиковать. В ситуации с Covid-19 администрации удалось удержать экономику и реализовать крупные проекты. В остальном депутат высказал критические замечания по поводу дорог без велодорожек, ситуации с зелеными насаждениями. «Яблочники» не согласны с закрытием пешеходных переходов, передачей здания «таблетки» и реконструкции кинотеатра «Октябрь». Ради справедливости отметим, что в отчете говорилось про подготовку строительства велодорожек в Пскове.

Дмитрий Пермяков

Единственным, кто выступил с критикой сити-менеджера, стал член фракции КПРФ, заместитель главы города Александр Баев. Правда, сделал он это в достаточно странной манере: вроде бы хвалил депутат-коммунист главу-единоросса, а по сути, троллил и подкалывал. «Не будем лукавить, это последний ваш отчет перед депутатами», - сказал Александр Баев, очевидно, имея в виду то обстоятельство, что Александр Братчиков участвует в предварительном голосовании «Единой России» и планирует вернуться в областное Собрание депутатов по итогам сентябрьских выборов. По неподтвержденным данным, Александр Баев может стать кандидатом от КПРФ в том же одномандатном избирательном округе, в котором планирует баллотироваться Александр Братчиков. Так что у этой истории, вероятна, была выборная подоплека. Так или иначе, депутат поблагодарил сити-менеджера за «содержательный отчет» и сказал Александру Братчикову спасибо за «все прекрасное», что сделано под его «чутким руководством» - например, за то, что переселили в другое здание главу города. Сити-менеджер это выступление назвал неудавшимся троллингом и ответил по существу.

В кои-то веки мы стали свидетелями достаточно острой полемики с политическим подтекстом. В воздухе запахло выборами.

Александр Баев

Мнение Баева его коллеги не разделили. «С переездом переборщили - исторически Дума располагалась в том здании где располагалась», - прокомментировала Елена Полонская.

«Неприятно от коллег слышать переходы на личность», - добавил депутат Дмитрий Барабанов. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак с иронией прокомментировал выступление коллеги-коммуниста: мол, похоже, он обладает даром ясновидения.

Александр Братчиков дал четкие ответы на все поставленные депутатами вопросы.

Единороссу Денису Иванову рассказал о планах строительства торгово-туристического комплекса на Четырех углах, нефракционному депутату Григорию Турчину – о количестве высаженных деревьев. Коммунисту Сергею Федорову пообещал разобраться в отказе по выделению парковочного места для ветерана правоохранительных органов.

Сергей Федоров

Глава администрации высказался и по волнующему многих «банному вопросу»: концессия не является передачей в частную собственность, это только один из вариантов. Альтернатива - продать имущество чтобы погасить задолженность перед поставщиками 20 млн рублей или погасить из бюджета. Все варианты приемлемые.

Ни один из заданных на сессии вопросов не остался без ответа Александра Братчикова. В итоге Псковская городская Дума утвердила отчет большинством голосов. 19 депутатов проголосовали «за», 3 высказались «против», 1 воздержался. Глава администрации города поблагодарил всех народных избранников, в том числе и тех, кто высказался «против». «Ваше мнение будет учтено в дальнейшей работе», - пообещал он.

Денис Бахтин