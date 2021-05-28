Общество

Александр Братчиков назвал приоритеты деятельности администрации Пскова в 2021 году

Глава администрации Пскова Александр Братчиков, выступая с отчетом от деятельности городской администрации за 2020 года, назвал приоритетные направления деятельности администрации города в 2021 году. Об этом с сессии Псковской городской Думы, которая проходит 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня, подводя итоги прошедшего года, я обязан озвучить приоритетные задачи на 2021 год и одновременно с этим отметить, что работа по выполнению поставленных задач уже началась, - сказал Александр Братчиков. - В текущем году администрация города продолжает реализовывать муниципальные программы, затрагивающие фактически все сферы деятельности».

Так, до конца 2021 года планируется реализовать следующие мероприятия в рамках улично-дорожной сети:

ремонт Октябрьского проспекта (на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьской площадь, площади Ленина;

ремонт площади Победы;

ремонт 2-ой очереди улицы Леона Поземского;

ремонт улиц Инженерная, Чудская, Бастионной, Алтаева, Спортивной, Трохина, Максима Горького, Звездной и других (общая сумма заключенных контрактов за январь - май 2021 – почти 470 млн рублей);

оборудование трех регулируемых пешеходных переходов;

ремонт моста через реку Милевка;

разработка проектной документации на капитальный ремонт Ольгинского моста;

разработка проектной документации на капитальный ремонт улиц Полковая, Нововойсковая, Войсковая и Красноармейская набережная, переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним.

В сфере образования образования:

строительство новой школы на 825 мест по адресу: Псков, улица Юбилейная, 43-а (496,2 млн рублей);

строительство детского сада на ул. Коммунальной на 120 мест (94,6 млн рублей);

ремонтно-реставрационные работы и закупка оборудования Псковского технического лицея (201 млн рублей).

В сфере культуры:

разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания на площади Ленина, 3, с последующим размещением в нем историко-краеведческой библиотеки имени Василева (242,4 млн рублей).

В сфере спорта:

завершение реконструкции стадиона «Машиностроитель» (общая стоимость по контракту 821, 4 млн рублей);

реконструкция здания на улице Коммунальная, 25, в целях создания центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова (72,4 млн рублей)

В сфере ЖКХ:

завершение работ на станции водоподготовки подземного водозабора по программе «Латвия – Россия (2014-2020 годы)» в рамках реализации крупномасштабного проекта «Чистая вода регионам» (178 млн рублей);

реконструкция котельной на улице Солнечной, 14 (32 млн рублей);

реконструкция теплотрассы в районе улицы Первомайской и улицы Школьной (31,5 млн рублей).

Кроме того, разработают проектную документацию на строительство велодорожек в городе Пскове, добавил Александр Братчиков.