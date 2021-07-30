Культура

От Александрийского столпа к пушкинскому коду в дни коронавируса: поступили первые заявки на участие в Михайловских чтениях

О первых заявках на участие в традиционных научных чтениях в нынешнем августе рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Смотрите также Определена дата проведения Михайловских Пушкинских чтений-2021

Выступить на конференции «Небом избранный певец», приуроченной к очередной, в нынешнем году уже 197-й годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку, уже запланировали исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Пушкинских Гор, Опочки. Среди тем, предложенных ими к обсуждению, — частные и общие вопросы культурологии, истории, литературоведения. Это, например, «Пушкинский код в период вынужденной изоляции 2020 года» (докладчик — Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, сотрудник Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Москва), или «В родню свою неукротим»: Гаврила Григорьевич Пушкин и его потомки в XVII веке перед лицом царской власти» (докладчик — Павел Седов, доктор исторических наук, сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН), или «Александрийский столп» в представлении современников Пушкина и в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (докладчик — Галина Седова, доктор филологии, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина Всероссийского музея А.С. Пушкина, Санкт-Петербург) и так далее.

В музее напомнили, что у потенциальных участников чтений есть еще десять дней, чтобы сообщить в заповедник о своем желании принять участие в них в качестве докладчика. Прием заявок в «Михайловском», как было объявлено ранее, завершают 11 августа.