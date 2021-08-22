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Культура

Сборка скульптур Александра Невского и дружины на берегу Чудского озера начнется сегодня

22.08.2021 11:45|ПсковКомментариев: 0

Сборка элементов мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва Гдовского начнется сегодня. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он также продемонстрировал, как выглядят скульптуры, которые станут составной частью комплекса, и площадка, на которой они будут установлены.

Напомним, масштабная скульптурная композиция будет состоять из конных фигур Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей.

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны России. Воплотил образ воинов в бронзе скульптор Виталий Шанов.

Под ногами русских витязей доспехи поверженного врага. Наверху - изображение «Спаса Нерукотворного» на главном знамени воинства. Скульптуры высотой 15 метров будут установлены на 6-метровом насыпном кургане.

Кроме скульптурной композиции, в мемориальном комплексе разместится диорама «Ледовое побоище» (сейчас она временно находится в Третьяковской галерее) и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе Научной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества.

Теги: #александр невский
Источник: Псковская Лента Новостей
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