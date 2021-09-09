Открытие монумента Александру Невскому: как это было

В субботу, 11 сентября, в деревне Самолва Гдовского района прошла церемония открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».
Специально для участия в торжественном мероприятии в регион прилетел президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Освещение монумента провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Перед началом мероприятия гости прошли по скверу, который выполнен в форме воинского щита, и остановились у основания насыпного кургана. На нем в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского установлена масштабная 50-тонная скульптурная композиция.
«Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской, - сказал, обращаясь к собравшимся, президент. - Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России».
Владимир Путин напомнил, что в году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Александра Невского. «Искренняя, глубокая любовь нашего народа к нему передается из поколения в поколение. Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы».
К собравшимся обратился и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Сегодня мы говорим о стране, о народе нашем, о вере. И в этих словах преемство от той великой духовной и патриотической традиции, которые закладывали такие герои духа и патриоты родины, как святой князь Александр Невский. И дай бог, чтобы этот дух, эта внутренняя сила никогда не покидала наш народ», — отметил Патриарх и добавил, что Александр Невский из глубины веков учит нас любви к родной земле.
«Господи, храни землю русскую, храни народ наш в единстве, в духовной силе, в способности к созиданию, способности творчески трудиться на благо Отечества и грядущих за нами поколений», — подытожил он.
После глава государства вместе с Патриархом Кириллом, Михаилом Ведерниковым и Владимиром Мединским поднялись на курган и осмотрели бронзовый монумент. После чего Патриарх Московский и всея Руси провел чин освящения мемориала.
По окончании церемонии президент осмотрел часовню во имя святого князя, а также кратко пообщался с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтёры культуры» – участниками проекта по благоустройству деревень, прилегающих к историко-культурному комплексу.
Открытие мемориала на берегу Чудского озера является одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, проводимого – в соответствии с Указом президента – в 2021 году. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза.