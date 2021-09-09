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Открытие монумента Александру Невскому: как это было

В субботу, 11 сентября, в деревне Самолва Гдовского района прошла церемония открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Специально для участия в торжественном мероприятии в регион прилетел президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Освещение монумента провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед началом мероприятия гости прошли по скверу, который выполнен в форме воинского щита, и остановились у основания насыпного кургана. На нем в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского установлена масштабная 50-тонная скульптурная композиция.

«Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской, - сказал, обращаясь к собравшимся, президент. - Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгро­мил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России».

Владимир Путин напомнил, что в году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Александра Невского. «Искренняя, глубокая любовь нашего народа к нему передается из поколения в поколение. Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы».

Владимир Путин: Александру Невскому, блестящему полководцу, неотступному защитнику Руси было тогда чуть больше 20 лет, да и вся его дружина в основном тоже, такие же, как он, совсем молодые люди. Мы видим здесь, на мемориале, образы этих мужественных юных ратников, вставших на доспехи побеждённых врагов. История не сохранила портретные изображения княжеских дружинников, и по замыслу скульптора, насколько мы это понимаем, их образы собирательные. Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского, и сегодня воины этого полка здесь, в почётном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений.

К собравшимся обратился и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Сегодня мы говорим о стране, о народе нашем, о вере. И в этих словах преемство от той великой духовной и патриотической традиции, которые закладывали такие герои духа и патриоты родины, как святой князь Александр Невский. И дай бог, чтобы этот дух, эта внутренняя сила никогда не покидала наш народ», — отметил Патриарх и добавил, что Александр Невский из глубины веков учит нас любви к родной земле.

«Господи, храни землю русскую, храни народ наш в единстве, в духовной силе, в способности к созиданию, способности творчески трудиться на благо Отечества и грядущих за нами поколений», — подытожил он.

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После глава государства вместе с Патриархом Кириллом, Михаилом Ведерниковым и Владимиром Мединским поднялись на курган и осмотрели бронзовый монумент. После чего Патриарх Московский и всея Руси провел чин освящения мемориала.

По окончании церемонии президент осмотрел часовню во имя святого князя, а также кратко пообщался с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтёры культуры» – участниками проекта по благоустройству деревень, прилегающих к историко-культурному комплексу.

Открытие мемориала на берегу Чудского озера является одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, проводимого – в соответствии с Указом президента – в 2021 году. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза.