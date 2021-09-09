Общество

Мединский: Мемориал в Самолве станет новой точкой силы

Мемориал в Самолве станет новой точкой силы, куда будут приезжать со всей России и Европы. Об этом сказал во время пресс-подхода помощник президента России Владимир Мединский.

«Здесь произошло крупное сражение между сборным войском Ливонского ордена и русской дружиной. У Александра Невского было три полка - Новгородский, Псковский и Суздальский. Они дали такой отпор врагу, что после сражения ливонцы послали дипломатическую миссию парламентеров, задокументировали отказ от претензий на земли и пообещали вывести гарнизон с этих территорий. Закрепленные тогда границы существуют до сих пор», - сказал Владимир Мединский.

На фото: Владимир Мединский (справа) с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, президентом Владимиром Путиным, патриархом Кириллом и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном

Экс-министр культуры подчеркнул, что русское войско не нападало первым, а защищало свои земли. Победа на Чудском озере, по мнению Владимира Мединского, хорошо иллюстрирует слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

Помощник президента отметил, что строительство мемориала станет толчком к развитию инфраструктуры Гдовского района.

«Здесь будет такое же знаковое место, как Бородинское поле и как поле Куликово. Привлечение туристов и строительство гостиниц, кафе и сувенирных магазинов позволит развивать район», - заключил Владимир Мединский.