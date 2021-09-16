Общество

Монумент Александру Невскому в Самолве удивил Владислава Туманова своим масштабом

Монумент «Александр Невский с дружиной», торжественное открытие которого состоялось 11 сентября на берегу Чудского озера, около деревни Самолва Гдовского района, удивил экс-губернатора Псковской области Владислава Туманова своими формами и масштабом. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя значимость открытия памятника.

«Трудно переоценить значение этого события. Памятник удивил своим масштабом, формами и местом. Место ведь удивительное - берег Чудского озера, место, где в 1242 году молодой и энергичный Александр Невский, которому было всего 20 лет, совершил подвиг, отстояв со своей ратью западные рубежи страны», - подчеркнул экс-губернатор.

Владислав Туманов также подчеркнул, что этот монумент был возведен всего за 4 месяца, хотя до этого вопрос строительства памятника, посвященного великому полководцу, не решался десятилетиями.

«Мало кто знает, что предыстория создания монумента уходит в 60-е годы. В январе 1967 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, в соответствии с которым на берегу Чудского озера должны были построить монумент в память о Ледовом побоище и приурочить это к 750-летию Александра Невского (в 1971 году — ред.)», - рассказал экс-губернатор, напомнив, что с конца 50-х годов под эгидой Академии наук СССР на Чудском озере работала экспедиция, которая искала Вороний камень. В 70-е годы даже начали создавать фанерную модель монумента в память о Ледовом побоище, но до строительных работ дело так и не дошло. Владислав Туманов объясняет это тем, что дороги в Самолву тогда еще не было, и до места Ледового побоища можно было добраться только по озеру.

В рамах эфира экс-губернатор Псковской области напомнил, что монумент в память о Ледовом побоище был установлен лишь в 1992 году, но не на Чудском озере, а на горе Соколихе под Псковом. Толчком для этого решения послужил визит в регион патриарха Алексия II. Однако псковский регион оказался «в ситуации, когда фундамент есть, а памятника нет». «Стали выяснять, куда делись 162 тонны бронзы. Оказалось, что в 1992 году отмечалось 500-летие открытия Америки, и наш металл ушел на памятник известного скульптора (Зураба Церетели — ред.)», - пояснил Владислав Туманов.

Об этой проблеме он доложил Виктору Черномырдину, на тот момент председателю Совета министров Российской Федерации, тот распорядился выделить необходимый объем металла и в 1993 году монумент был открыт. «Солнце светило - ни облачка не было, и вдруг откуда не возьмись ливень. Все промокли до нитки, но не было ни одного хмурого лица, потому что было понимание, что небо приняло то, что было построено человеческими руками», - вспомнил экс-губернатор.

Владислав Туманов также отметил, что не видит противоречий в том, что на Псковской земле теперь два памятника Александру Невскому — на Соколихе и на берегу Чудского озера. Наоборот, он видит в этом глубокий смысл.

«Нет здесь противоречия. Это одна композиция, один ансамбль. Соколиха — это место, откуда войско Александра Невского пошло до Чудского озера. Там они разбили тевтонцев и утвердили незыблемость российских рубежей и оттуда, лицом к берегу, возвращаются победителями», - пояснил гость студии.