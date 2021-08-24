Культура

Опубликовано видео сборки скульптур Александра Невского и дружины на берегу Чудского озера

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео установки скульптур мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва Гдовского района.

Сборкой занимаются 15 специалистов, которые соединяют бронзовые элементы между собой. Общая высота монумента составит более 20 метров.

Памятник создан скульптором Виталием Шановым в соавторстве с супругой Дарьей Успенской. Архитектор проекта - Константин Фомин.

Памятник состоит из трех частей. В центре находятся сами воины, над ними развеваются знамена с ликами святых, олицетворяющие небесные силы. В нижней части памятника - поверженные щиты врага.

Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского проходит в 2021 году по указу президента России Владимира Путина. Памятник создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Созданием мемориала занимается Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.