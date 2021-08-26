Культура

В Самолве на основание кургана устанавливают монумент, посвященный Александру Невскому

В Самолве ведутся активные работы по монтажу на гранитном основании кургана скульптурной композиции «Александр Невский с дружиной». Монумент возводится в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского на берегу Чудского озера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для поднятия фрагментов масштабного бронзового монумента в Самолву была доставлена специализированная техника. Автокран с вылетом стрелы до 65 метров. В настоящее время несколько элементов уже подняты на курган. В дальнейшем все бронзовые фрагменты будут соединены в единую скульптурную композицию, общий вес которой составляет около 50 тонн. Кроме того, в ближайшие дни специалисты приступят к созданию масштабного мозаичного панно.

Параллельно на объекте продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Идет обустройство пешеходных дорожек, создается сопутствующая инфраструктура, высаживаются зеленые насаждения.

Напомним, что масштабная скульптурная композиция будет состоять из конных фигур Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей. Над ними развеваются хоругвь и два флага с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. При этом щиты выполнены как чешуя змеи - аллегория на Георгия Победоносца.

Мемориальный комплекс возводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). По решению главы государства финансирование на реализацию проекта направлено из резервного фонда.

Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке министерства обороны Российской Федерации и администрации Псковской области. Воплотил образ воинов в бронзе скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.