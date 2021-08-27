Культура

Новый сборник стихов великолукской поэтессы презентуют 4 сентября

Книгу «Досчитаться до звезд» презентуют 4 сентября в Великолукской центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей, это четвертый сборник стихов великолукской поэтессы, члена Союза писателей России — Светланы Размыслович.

Поэтический сборник вышел в серии книг «101 поэт XXI века» издательства «У Никитских ворот». Стоит отметить, что книги этой серии широко представлены как в интернет-магазинах, так и в ведущих книжных магазинах России.

Ранее в серии «101 поэт XXI века» вышла книга еще одного великолукского поэта — Андрея Канавщикова.