Культура

Конструкции XV века нашли археологи в центре Пскова

Деревянные конструкции, предположительно, XV века раскопали археологи в центре Пскова, возле бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«В ходе археологических раскопок на трассах инженерных коммуникаций к кинотеатру "Октябрь" мы уже углубились на 3 м от уровня дневной поверхности. Сейчас раскрываем хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно, XV века. В раскоп попал угол довольно большой постройки. Имеет ли это сооружение отношение к Торгу, пока сказать сложно, но мы продолжаем искать», - говорится в сообщении.

Ранее под землей возле бывшего кинотеатра археологи обнаружили церковь, которая, по предварительной информации, носила имя Варлаама Хутынского.