Культура

Псковичей приглашают на встречи со сказочниками

Организаторы четвертого литературного фестиваля «Книжная яблоня» приглашают школьников встретиться с виртуальной сказочницей и поиграть в построение утопических и антиутопических миров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 22-24 сентября. На него приедут представители издательств «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс», а также детский писатель Юрий Кузнецов. В рамках проекта состоятся онлайн-презентации издательств «Детская литература», «Питер», «Гудвин» и виртуальные встречи с писателем Ольгой Добросовестной, а также писателем и иллюстратором детских книг Ольгой Фадеевой.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Посетителей фестиваля ожидают творческие встречи с детскими писателями и поэтами, презентации новых изданий, мастер-классы, лекции, конкурсы и курсы повышения квалификации библиотечных специалистов, которое проведут специалисты Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева (Институт филологии МПГУ).

В рамках фестиваля в «Библиотеке – Центре детского чтения» состоится онлайн встреча со сказочницей Василисой Кошкиной. В библиотеке «БиблиоЛюб» и «Родник» имени С. А. Золотцева пройдет творческая встреча с автором книги «Лабиринты Волшебного мира» Юрием Кузнецовым.

В библиотеке «Диалог» состоится игра по построению утопических и антиутопических миров «Конец света», в «Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева пройдет литературная акция-игра «Осенний стихопад», а в Детской библиотеке «ЛиК» - интерактивная программа «Буквы в азбуку сложились» по книге Анастасии Орловой.