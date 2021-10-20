Культура

Фестиваль «Мой Пушкин» выходит на международный уровень

Завершена конкурсная программа традиционного, в нынешнем году уже XXII Всероссийского детского открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин», который из-за санитарно-эпидемиологической ситуации проходит в цифровом формате.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», при поддержке и на территории которого по традиции организуют этот съезд юных талантов, сейчас очередь за членами жюри. Участников конкурсных программ — молодых людей от 10 до 19 лет из многих и многих регионов России — оценивают в семи номинациях: «Поэты», «Прозаики», «Вокал», «Исследовательская», «Художественное слово», «Хореография», «Театральная».

Выступления конкурсантов в записи публиковались и еще будут публиковаться в официальных сообществах как собственно фестиваля, так и музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, участникам и зрителям «Моего Пушкина» по традиции были предложены и другие программы. Это лучшие отечественные фильмы о поэте и по его произведениям, лекции (например, о женской и мужской моде в пушкинские времена). Специально для псковского фестиваля была записана экскурсия по Царскосельскому лицею — в день 210-летия со дня его открытия. Также в рамках фестиваля состоялась встреча-беседа о русской литературе с Романом Кругловым — поэтом, секретарем Союза писателей России (Санкт-Петербург).

Напомним, что главный организатор и исполнитель фестиваля «Мой Пушкин» — образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга». Учредитель мероприятия — региональный комитет по образованию. Партнером фестиваля в этом году также выступил Всероссийский музей Пушкина в Санкт-Петербурге, филиал которого — Мемориальный музей-лицей в Царском Селе.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отметили, что буквально через несколько дней после закрытия XXII Всероссийского детского открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин» начнет работу I детский творческий фестиваль «Мой Пушкин» — но уже на международном уровне. Среди стран, приславших заявки на участие в нем, — Австрия, Греция, Египет, Исландия, Испания, Латвия, Словакия, Словения и другие.