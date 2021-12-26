Культура

Псковский губернатор представил пилотную версию нового сувенира региона

Пилотную версию нового сувенира разработали в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

«Указом президента России 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Это значит, что и на федеральном, и на региональном уровнях вопросам развития народного искусства, сохранения культурных традиций и памятников истории будет уделяться особое внимание. Для нашей области эти темы имеют высокое значение. Мы обязательно реализуем много интересных мероприятий в рамках объявленного года. В том числе, они будут касаться популяризации творчества наших мастеров, их изделий и сувениров», - отметил глава региона.

В Псковской области подготовили деревянный сувенир-конструктор на тему Псковской области и наших основных достопримечательностей.

«Он совсем несложный (мои дети собрали его легко и с интересом), но станет хорошим ненавязчивым украшением для любого интерьера. Это не итоговая версия. Пока силами Театрально-концертной дирекции региона сделана только пилотная серия. Концепцию еще доработают до создания полноценного коммерческого продукта, учитывая отзывы и предложения», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что ему идея сувенира понравилась.

«Считаю, что такие сувениры могут в полной мере воплотить сказочное волшебство нашей богатой истории и архитектурного наследия. Посмотрим, к чему придут авторы. А мы обязательно поддержим!» - заключил глава региона.