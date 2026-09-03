В Пскове состоится концерт органной музыки «Бах и шедевры немецкого романтизма»

Концерт органной музыки из цикла «Бах и шедевры немецкого романтизма» состоится в воскресенье, 6 сентября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит молодая петербургская органистка, лауреат и дипломант всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Кристина Веретенникова.

Как отметили организаторы концерта, уникальность органистки Кристины Веретенниковой заключается в ее стремительном и глубоком переходе от академического пианизма к профессиональному органному искусству, а также в эклектичном репертуаре, охватывающем музыку от эпохи барокко до XX века. Ее музыкальный стиль сформировался на стыке двух сильных исполнительских школ. Игра отличается тонкой фортепианной техникой, глубиной интерпретации и мастерским управлением тембровым богатством органа.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVIII-XIX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 65 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.