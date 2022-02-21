Культура

Масленичную неделю в «Михайловском» открывают раньше запланированного

Первую в нынешнем году программу «Не житье, а масленица!» проведут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 25 февраля, на день раньше, чем было запланировано в заповедном событийном календаре. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, праздник будут «играть» для туристов из подмосковных Мытищ.

Фото здесь и далее: празднование масленицы в Бугрово, 2020 год / музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, уже на начало сегодняшнего рабочего дня на участие в этом популярном интерактиве было принято еще пять заявок от организованных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и индивидуальных туристов.

В заповеднике напомнили, что в основу сценария фольклорной программы легли фрагменты из стихов и прозы Пушкина, а еще - лучшие образцы местного игрового, литературного и музыкального фольклора. Для участников праздника - гостей музейного «мельничного подворья» в деревне Бугрово - прозвучат местные инструментальные наигрыши и порядка десяти подлинных псковских народных песен. Участников праздника вовлекут в хороводы и в игры: в «бесов», в «коршуна», в «дрему».

Мужчин ждут силовые состязания и особые «тещины задания». Предусмотрены в программе и катания в санях, запряженных смирной музейной лошадкой, и блины. В этом году «гулять масленицу» будут вплоть до 7 марта.

Потенциальным гостям «Михайловского» настоятельно советуют заранее спланировать посещение музея и масленичных увеселений в конце текущей и на предстоящей неделе. По опыту прошлых лет хорошо известно, что фольклорные программы и тематические экскурсии в эти дни пользуются большой популярностью, отметили в музее. Но число их участников из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и небольших пространств даже самого широкого, по псковским крестьянским меркам, деревенского двора ограничено. Так, на сеанс фольклорной программы ее организаторы в этом году могут пригласить одновременно не более 30 человек.

Заказать билеты можно по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы заповедника, то есть со среды по воскресенье включительно.