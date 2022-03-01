Культура

Сделать макет Анастасиевской часовни и поместить его в «волшебный» шар предлагают псковичам

Псковичей приглашают на мероприятия, приуроченные к выставке «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…», которая посвящена переносу Анастасиевской часовни в 1970 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника

Все мероприятия пройдут по адресу: Двор Постникова, улица Олега Кошевого, 2 (цокольный этаж).

Так, 12, 20 и 27 марта в 14.00 состоится сборная экскурсия по выставке «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…».

Участники экскурсии узнают об истории спасения маленькой псковской часовни, ставшей большой проблемой для строительства нового моста через реку Великую. Хранитель памятника познакомит гостей с уникальными документами: проектами переноса часовни, разработанными известными советскими инженерами; постановлением Министерства культуры, определившим судьбу памятника; эскизами Н. К. Рериха из фондов Русского музея, обнаружение которых помогло спасти часовню от уничтожения; материалами, связанными с реставрацией. Экскурсия даст возможность окунуться в атмосферу 1970-ых годов, увидеть редкие кадры фотохроники перемещения памятника, узнать о людях, спасавших его.

Продолжительность мероприятия - 1 час. Стоимость экскурсии составит 350 рублей с человека. Записаться можно по телефону: +7(8112)331535.

Кроме того, 19 марта в 12.00 всех желающих приглашают в творческую мастерскую для детей и родителей «Анастасиевская часовня в Волшебном шаре».

«В Анастасиевской часовне в Пскове, как в капле воды, отразился облик и история псковской архитектуры. Было бы здорово унести ее светлый образ с собой на память, поставить маленький шедевр, сделанный своими руками, на полку», - рассказали в музее. На площадке творческой мастерской участники смогут стать сотворцами с великим архитектором А. В. Щусевым, сделать миниатюрный макет часовни и поместить его в «волшебный» шар.

Мастер-класс будет идти 2 часа. Стоимость составит 250 рублей с человека или 400 рублей с пары. Записаться можно по телефону: +7(8112)331535.

Также 26 марта в 12.00 можно увидеть тематический выпуск живого журнала «Мирожская среда»: «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…».

Тема специального выпуска посвящена Анастасиевской часовне в Пскове, созданной талантом известного русского архитектора А. В. Щусева и гением художника Н. К. Рериха в 1911-1913 годах. Этот выпуск приурочили к работе выставки, посвященной ее переносу на новое место в 1970 году. Одна из страниц, названная «Святые образы», посвящена почитанию святой Анастасии в Пскове. В рубрике «Утраченные культурные ценности» речь пойдет об истории иконостаса и киота часовни. Раздел «Имена и судьбы» посвящен одному из участников спасения часовни в 1969-1970 годах Э. М. Петуховой.

Продолжительность мероприятия - 2 часа. Стоимость участия составит 400 рублей с человека с правом бесплатного посещения выставки. Записаться можно по телефону: +7(8112)331535.

Помимо этого, 3 апреля в 12.00 пройдет показ материалов из цикла «Анастасиевская часовня: живая история», фото- и видеохроника. Просмотр небольшого фильма познакомит со страницами истории Анастасиевской часовни от создания до современности. Затем состоится последняя экскурсия по выставке и торжественное закрытие.

Продолжительность просмотра - 2 часа. Вход на показ бесплатный. Телефон: +7(8112)331535.