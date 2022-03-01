Культура

Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского возобновит работу в Пскове

Работа Мемориального музея-квартиры Ю. П. Спегальского возобновляется с 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском-музее заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник / ВКонтакте

Юрий Павлович Спегальский - исследователь средневекового зодчества, архитектор-реставратор, создатель Псковских реставрационных мастерских (1946 год), художник, мастер декоративно-прикладного искусства.

В мемориальном музее можно увидеть мебель начала XVIII века, предметы прикладного искусства XVII-XIX веков (фарфор, керамика, стекло, художественный металл). В кабинете Юрия Спегальского находится библиотека с редкими изданиями по искусству, истории и краеведению.

Музей-квартира находится по адресу: Октябрьский проспект, 14, квартира 74. Заказать экскурсию можно по телефону: +78112663311.