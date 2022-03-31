Культура

«Фантастические твари» и каких еще фильмов не увидят псковичи из-за санкций

Накануне в Лондоне с помпой состоялась премьера ленты «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Сегодня она выходит в широкий прокат. Но российские зрители картину не увидят. Крупнейшие голливудские студии отказались поставлять в Россию новые киноленты и анимационные фильмы. Псковская Лента Новостей узнала, какие еще премьеры пройдут мимо наших кинотеатров, почему новинку с Брюсом Уиллисом все же выпустили в России, по какой причине сыгравший в «Брате» пскович не собирается на этот фильм в кино и продолжат ли работать в Пскове кинотеатры.

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Санкции против зрителей

В отсутствие американских новинок кинотеатры потеряли до 80% выручки. Не потому что зритель не любит и игнорирует российское кино. А потому что его просто нет.

«Требуется время, чтобы перейти с голливудского контента на российский. Чтобы его было столько же в объеме и в разных жанрах. Пока что его нет физически. Хватит ли у нас времени дотянуть до этого момента? Нам надо платить аренду, зарплаты, техника требует починки, а детали импортные, - акцентирует внимание директор по маркетингу сети кинотеатров «Мираж Синема» Ирина Корнева. - Мы очень ждем поддержку от государства: снижение бремени по налогообложению и помощь в создании и выпуске контента, чтобы нам было, что показывать».

После сокращения числа западных фильмов киноразвлекательный центр «Волшебный город» закрыл зал в «Победе» (остались еще два в «Смене»). Официальная причина: ремонт в фойе, который продлится неопределенный срок из-за подорожания стройматериалов.

Уже не вышли в российский прокат или не выйдут в ближайшее время фильмы «Бэтмен», «Морбиус», «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», мультфильмы «Я краснею», «Соник 2 в кино», «Базз Лайтер».

Особняком среди отмененных премьер стоит российская лента «Ампир V» с рэпером Оксимироном в одной из главных ролей. Экранизация романа Виктора Пелевина продолжалась десять лет, в кинотеатры фильм должен был прийти сегодня. Несмотря на то, что Sony Pictures передала права на прокат российскому партнеру, Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения.

«Фильм с российскими актерами снимался в России известным российским режиссером. Это полностью наше культурное достояние. Надеемся, перенос временный», - говорит Ирина Корнева.

Все еще идут в псковских кинотеатрах «Смерть на Ниле» и «Анчартед: на картах не значится». Вышли они больше месяца назад, но в образовавшейся пустоте все еще собирают кассу.

Новинка с того берега Атлантики — фильм «Осада» с Брюсом Уиллисом (не путать с «Осадой» 1998 года с тем же Брюсом Уиллисом). В прокат он поступил сегодня. Объяснение тут простое: «крепкий орешек» перекочевал из суперзвезд в категорию боевых пенсионеров, в крупные проекты его не зовут, роли дают небольшие студии, а они санкций против российского зрителя не вводили. И в этом может оказаться их неожиданный успех. Того же Уиллиса в России знают и любят, а в отсутствии альтернативы он приведет зрителей к кассам.

«Актер известный, думаю, народ пойдет смотреть», - считает директор «Волшебного города» Александр Судома.

Возможно, это последний фильм с Брюсом Уиллисом. Накануне его семья выпустила заявление, что 67-летний актер завершает карьеру из-за проблем с речью, вызванных деменцией.

Сила в мультиках

Неделю назад в прокат вернули ленты «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова. Перед этим по сети разошелся ролик с высказыванием Сергея Бодрова: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих». Официально ретроспективу приурочили к 25-летию с момента выхода первой части. Сеансы идут во всех трех псковских кинотеатрах.

«Из тех скудных сборов, что сейчас имеем, «Брат» на третьем месте в прокате, - рассказала Ирина Корнева из «Мираж Синема». - Очень приятно читать в социальных сетях отзывы наших зрителей они пишут, что смотрели этот фильм только по телевизору и впервые увидели его на большом экране. Пишут, что приведут сына или дочь. Молодые узнают, как жили люди в 90-е, что ценили и в чем была сила».

Только за первые выходные оба «Брата» собрали в российском прокате почти 45 миллионов рублей (32,5 млн от этой суммы дала первая часть). Посмотреть историю Данилы Багрова на большом экране пришли 155 тысяч зрителей. «Поразительными» назвал успех продюсер фильмов Сергей Сельянов, впечатленный тем, что в кино пришли люди, видевшие оба фильма «по десять-двадцать раз».

Роль подручного бандита «Круглого» в «Брате» исполнил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Сам он пока в кинотеатр не собирается. Как признался Псковской Ленте Новостей, причина простая — стесняется.

«Действительно, именно сейчас я бы рекомендовал этот фильм посмотреть очень внимательно и нашей молодежи, и людям постарше. Тем, кто много вопросов себе сейчас задает: почему и зачем мы отчаянно и всем сердцем поддерживаем решения нашего президента и нашу армию. Могу точно сказать, вы найдете там ответы», - уверен Алексей Севастьянов.

Если «Брат» занимает третью строчку в прокатном рейтинге, то рвет его на весенних каникулах российский мультик «Финник». В кинотеатрах надеются, что детский контент станет одной из опор, которая поможет пережить сложные времена.

«Будем повторять детский репертуар прошлых лет, кассовые диснеевские фильмы — то, что имело успех в прокате», - делится ближайшими планами управляющий псковского кинотеатра сети «Silver Cinema» Инна Жакина.

Зритель фильмы найдет

От активистов «Общественной потребительской инициативы» две недели назад прозвучал призыв разрешить россиянам безнаказанно пользоваться контентом, спираченным у видеоигровых и кинокомпаний, объявивших об уходе с российского рынка.

Накануне премьер-министра Михаил Мишустин легализовал так называемый параллельный импорт. Своим постановлением он разрешил ввозить в Россию товары, введенные в оборот за пределами страны, не спрашивая для этого согласия правообладателя (условные кроссовки, выпущенные компанией, объявившей об уходе с российского рынка). Конкретный перечень товаров еще предстоит утвердить Минпромторгу.

«Все-таки у нас правовое государство, на кинорынке есть понятия авторского права и прокатного удостоверения, - напоминает Ирина Корнева из «Мираж Синема». - Согласно действующему законодательству штрафы за показ без лицензии составляют от пяти до десяти миллионов рублей за сеанс».

Вне всякого сомнения, премьеры, не вышедшие официально в российский прокат, получат распространение в «народном кинотеатре» на пиратских интернет-ресурсах. Как только на западе выйдут цифровые релизы, серым студиям озвучания хватит суток для перевода и наложения своей аудиодорожки.

«Мультфильм «Я краснею» так и появился в свободном доступе, - отмечает Александр Судома из «Волшебного города». - Только мы теряем деньги, а зритель найдет свои фильмы».

Закрывать двери кинозалы не собираются. Ни один из псковских кинотеатров пока не планирует повышать стоимость билета, сохранены и все льготы. Боятся отпугнуть последних зрителей, продержаться планируют за счет оборота.

«Кинотеатр в собственности, мы выживем, - уверен Александр Судома из «Волшебного города». - Для тех, кто арендует, это вопрос, будет ли аренда окупаться».

Ирина Корнева из «Мираж Синема» напоминает, как хоронили театры и литературу с развитием телевидения — и ничего, до сих пор живехоньки.

«Кино можно смотреть дома, - говорит она, - но в кинотеатре своя магия и очарование, возможность полностью погрузиться в фильм, увидеть на большом экране всю мимику актера, спецэффекты, созданные для большого экрана. И это форма семейного досуга, возможность выйти, поделиться впечатлениями после просмотра, а не просто поужинать перед телевизором».

Инна Жакина из «Silver Cinema», как и коллеги, рассчитывает на скорое возвращение в прокат беглецов.

«Конечно, кинотеатры продолжат работать, - считает она. - Будем показывать, может быть, не те фильмы, какие хотелось бы, но репертуарный план довольно большой. Если у нас не будет совсем никакой поддержки от государства и от зрителей, пару лет продержимся. Не берусь загадывать».

Она отмечает, что потери российских кинотеатров — это потери и для создателей зарубежной кинопродукции. Фабрику грез строили как гигантский печатный станок. Вряд ли его операторы захотят долго держать зажатой кнопку «Стоп».

Юлия Магера