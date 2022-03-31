«Фантастические твари» и каких еще фильмов не увидят псковичи из-за санкций

Накануне в Лондоне с помпой состоялась премьера ленты «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Сегодня она выходит в широкий прокат. Но российские зрители картину не увидят. Крупнейшие голливудские студии отказались поставлять в Россию новые киноленты и анимационные фильмы. Псковская Лента Новостей узнала, какие еще премьеры пройдут мимо наших кинотеатров, почему новинку с Брюсом Уиллисом все же выпустили в России, по какой причине сыгравший в «Брате» пскович не собирается на этот фильм в кино и продолжат ли работать в Пскове кинотеатры.
Фото: pixabay.com
В отсутствие американских новинок кинотеатры потеряли до 80% выручки. Не потому что зритель не любит и игнорирует российское кино. А потому что его просто нет.
«Требуется время, чтобы перейти с голливудского контента на российский. Чтобы его было столько же в объеме и в разных жанрах. Пока что его нет физически. Хватит ли у нас времени дотянуть до этого момента? Нам надо платить аренду, зарплаты, техника требует починки, а детали импортные, - акцентирует внимание директор по маркетингу сети кинотеатров «Мираж Синема» Ирина Корнева. - Мы очень ждем поддержку от государства: снижение бремени по налогообложению и помощь в создании и выпуске контента, чтобы нам было, что показывать».
После сокращения числа западных фильмов киноразвлекательный центр «Волшебный город» закрыл зал в «Победе» (остались еще два в «Смене»). Официальная причина: ремонт в фойе, который продлится неопределенный срок из-за подорожания стройматериалов.
Особняком среди отмененных премьер стоит российская лента «Ампир V» с рэпером Оксимироном в одной из главных ролей. Экранизация романа Виктора Пелевина продолжалась десять лет, в кинотеатры фильм должен был прийти сегодня. Несмотря на то, что Sony Pictures передала права на прокат российскому партнеру, Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения.
«Фильм с российскими актерами снимался в России известным российским режиссером. Это полностью наше культурное достояние. Надеемся, перенос временный», - говорит Ирина Корнева.
Все еще идут в псковских кинотеатрах «Смерть на Ниле» и «Анчартед: на картах не значится». Вышли они больше месяца назад, но в образовавшейся пустоте все еще собирают кассу.
Новинка с того берега Атлантики — фильм «Осада» с Брюсом Уиллисом (не путать с «Осадой» 1998 года с тем же Брюсом Уиллисом). В прокат он поступил сегодня. Объяснение тут простое: «крепкий орешек» перекочевал из суперзвезд в категорию боевых пенсионеров, в крупные проекты его не зовут, роли дают небольшие студии, а они санкций против российского зрителя не вводили. И в этом может оказаться их неожиданный успех. Того же Уиллиса в России знают и любят, а в отсутствии альтернативы он приведет зрителей к кассам.
«Актер известный, думаю, народ пойдет смотреть», - считает директор «Волшебного города» Александр Судома.
Возможно, это последний фильм с Брюсом Уиллисом. Накануне его семья выпустила заявление, что 67-летний актер завершает карьеру из-за проблем с речью, вызванных деменцией.
Неделю назад в прокат вернули ленты «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова. Перед этим по сети разошелся ролик с высказыванием Сергея Бодрова: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих». Официально ретроспективу приурочили к 25-летию с момента выхода первой части. Сеансы идут во всех трех псковских кинотеатрах.
«Из тех скудных сборов, что сейчас имеем, «Брат» на третьем месте в прокате, - рассказала Ирина Корнева из «Мираж Синема». - Очень приятно читать в социальных сетях отзывы наших зрителей они пишут, что смотрели этот фильм только по телевизору и впервые увидели его на большом экране. Пишут, что приведут сына или дочь. Молодые узнают, как жили люди в 90-е, что ценили и в чем была сила».
Роль подручного бандита «Круглого» в «Брате» исполнил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Сам он пока в кинотеатр не собирается. Как признался Псковской Ленте Новостей, причина простая — стесняется.
Если «Брат» занимает третью строчку в прокатном рейтинге, то рвет его на весенних каникулах российский мультик «Финник». В кинотеатрах надеются, что детский контент станет одной из опор, которая поможет пережить сложные времена.
«Будем повторять детский репертуар прошлых лет, кассовые диснеевские фильмы — то, что имело успех в прокате», - делится ближайшими планами управляющий псковского кинотеатра сети «Silver Cinema» Инна Жакина.
От активистов «Общественной потребительской инициативы» две недели назад прозвучал призыв разрешить россиянам безнаказанно пользоваться контентом, спираченным у видеоигровых и кинокомпаний, объявивших об уходе с российского рынка.
«Все-таки у нас правовое государство, на кинорынке есть понятия авторского права и прокатного удостоверения, - напоминает Ирина Корнева из «Мираж Синема». - Согласно действующему законодательству штрафы за показ без лицензии составляют от пяти до десяти миллионов рублей за сеанс».
Вне всякого сомнения, премьеры, не вышедшие официально в российский прокат, получат распространение в «народном кинотеатре» на пиратских интернет-ресурсах. Как только на западе выйдут цифровые релизы, серым студиям озвучания хватит суток для перевода и наложения своей аудиодорожки.
Закрывать двери кинозалы не собираются. Ни один из псковских кинотеатров пока не планирует повышать стоимость билета, сохранены и все льготы. Боятся отпугнуть последних зрителей, продержаться планируют за счет оборота.
«Кинотеатр в собственности, мы выживем, - уверен Александр Судома из «Волшебного города». - Для тех, кто арендует, это вопрос, будет ли аренда окупаться».
Ирина Корнева из «Мираж Синема» напоминает, как хоронили театры и литературу с развитием телевидения — и ничего, до сих пор живехоньки.
«Кино можно смотреть дома, - говорит она, - но в кинотеатре своя магия и очарование, возможность полностью погрузиться в фильм, увидеть на большом экране всю мимику актера, спецэффекты, созданные для большого экрана. И это форма семейного досуга, возможность выйти, поделиться впечатлениями после просмотра, а не просто поужинать перед телевизором».
Инна Жакина из «Silver Cinema», как и коллеги, рассчитывает на скорое возвращение в прокат беглецов.
«Конечно, кинотеатры продолжат работать, - считает она. - Будем показывать, может быть, не те фильмы, какие хотелось бы, но репертуарный план довольно большой. Если у нас не будет совсем никакой поддержки от государства и от зрителей, пару лет продержимся. Не берусь загадывать».
Она отмечает, что потери российских кинотеатров — это потери и для создателей зарубежной кинопродукции. Фабрику грез строили как гигантский печатный станок. Вряд ли его операторы захотят долго держать зажатой кнопку «Стоп».
Юлия Магера