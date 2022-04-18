Культура

Сборник псковских сказок и легенд будет издан в мае

Сборник псковских сказок и легенд будет издан в мае. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой ключевые проекты сферы культуры и мероприятия событийного календаря предстоящего сезона. Один из проектов, которому уделили внимание участники встречи, — издание сборника псковских сказок и легенд, который сформирован по результатам этнографических экспедиций студентов и специалистов Псковского государственного университета. В мае книга в двух вариантах (расширенном и сокращенном — для детской аудитории) выйдет в свет.

В администрации напомнили, что в конце прошлого года уже была издана книга «Псковские сказки для детей», созданная в рамках грантового проекта студентки Псковского государственного университета Анастасии Поповой. В настоящее время тираж полностью реализован, в том числе книги поступили в учреждения образования и культуры Псковской области.