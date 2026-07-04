Знак победы добра над злом увидят в купальскую ночь гости «Михайловского»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 4 июля, будут «играть» Иванов день, или ночь на Ивана Купалу, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Фольклорную программу по случаю этого древнего праздника восточных славян назвали «Купаленка — ночь маленька».

Фото из архива службы информации музея-заповедника «Михайловское»

Гуляния на Ивана Купалу в музее устраивают уже много лет — в рамках проекта, который знакомит жителей и гостей Святогорья с народными традициями России. Авторы сценария, который будет разыгран на берегах реки Луговки — в музее «Пушкинская деревня» и в «Музее-мельнице в деревне Бугрово», — обещают встречи с мистическими персонажами из славянского фольклора — «…с теми, о ком шепчутся в тёмных лесах и тихих болотах». При этом, подчёркивают в «Михайловском», каждый гость программы станет не просто зрителем, но непосредственным участником действа, которое перенесёт всех в мир легенд и сказаний.

Полуторачасовой интерактив включает в себя игры и хороводы, купальское угощение и купальский костёр на плотах посередине Луговки — как апофеоз праздника, знак непременной победы добра над злом.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что начнут «Купаленку…» в 20.00.